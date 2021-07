GTA 3: Diese 9 Schauplätze werde ich niemals vergessen

GTA 3: Trotz seiner 21 Jahre und seiner blockigen Grafik sind mir viele Schauplätze tief im Gedächtnis geblieben.

Die GTA-Reihe hat eine beeindruckende Open World nach der anderen präsentiert, trotzdem ist mir das düstere und mysteriöse Liberty City aus GTA 3 tiefer als alle anderen im Gedächtnis geblieben. Heute nehme ich euch auf eine Rundfahrt mit, die an vielen schönen, nervenaufreibenden und atmosphärischen Orten vorbeiführt.

GTA 3: Schauplätze, die einen Gangster geprägt haben

Mafia-Villen, dunkle Häfen, Matratzen-Buden, mysteriöse Gärten – GTA 3 hat neben seinem spaßigen Gameplay und seiner interessanten Geschichte viele denkwürdige Schauplätze zu bieten. Manche davon sind mit schönen Erinnerungen verbunden, andere mit nervenaufreibenden.

Wenn mich jemand fragt, ob ich GTA 3 gespielt habe, muss ich sofort an die folgenden neun Orte in der unteren Bilderstrecke denken. Meine Antwort lautet dann: "Ja, und ich will bis heute wissen, was in Donald Loves Kästchen drin war!"

GTA 3 erschien am 22. Oktober 2001 für PC, PS2 sowie Xbox und folgte später auch für weitere Plattformen. Bis heute ist es für mich nicht nur eines der besten GTA-Spiele, sondern auch eines der besten Gangsterspiele überhaupt. Mit vielen beeindruckenden Schauplätzen, die man so schnell nicht vergisst.