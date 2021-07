Nintendo-Gerücht: Fans können sich auf großes Comeback von Donkey Kong freuen

Nintendo plant offenbar ein großes Comeback für das Donkey-Kong-Franchise.

Nach Super Mario wird Nintendo laut Berichten nun Donkey Kong zu seinem 40. Jahrestag ins Rampenlicht rücken – und hat dabei gleich mehrere spannende Multimedia-Projekte in Arbeit.

Der Lieblingsaffe aller Gamer, Donkey Kong, feiert 2021 bereits seinen 40. Geburtstag. Laut Gerüchten plant Nintendo, diesen festlichen Anlass gebührend zu würdigen – und zwar mit einer echten Multimedia-Franchise-Offensive. Donkey Kong soll anscheinend nicht nur ein neues Spiel bekommen, sondern außerdem auch noch einen TV- oder Film-Auftritt sowie eine eigene Attraktion im Nintendo-Vergnügungspark.

Donkey Kong: Nintendo plant Großes für das Affen-Jubiläum

1981 hatte Donkey Kong seinen ersten großen Auftritt, aber seit seinem Abenteuer Donkey Kong Country: Tropical Freeze von 2014 warten seine Fans auf Neuigkeiten. Ein in der Vergangenheit gut informierter Nintendo-Insider hat unter seinem Decknamen Zippo nun neue Informationen zu Nintendos Donkey-Kong-Plänen geleakt.

Offenbar sei ein neues Donkey-Kong-Spiel bereits seit über drei Jahren in Arbeit – und Nintendo EPD, das Studio hinter dem Switch-Hit Super Mario Odyssey, soll für die Entwicklung verantwortlich sein.

Darüber hinaus wolle Nintendo Donkey Kong als Multimedia-Franchise etablieren und habe deswegen ein Animationsprojekt in Auftrag gegeben – ob es sich hierbei um eine TV-Serie oder einen Film handelt, kann der Insider jedoch nicht sagen. Abgerundet werden soll das Jubiläum dann noch mit einer neuen Attraktion im Vergnügungspark Super Nintendo World.

Donkey Kong: Die Rückkehr ist überfällig

Während Nintendo 2020 zum 35. Jubiläum von Super Mario ebenfalls eine Fülle an neuen Projekten mit dem bekanntesten Klempner der Gaming-Industrie vorgestellt hat, hält sich das Unternehmen zum 40. Jubiläum von Donkey Kong bis jetzt noch recht bedeckt. Obwohl die obigen Gerüchte bisher unbestätigt sind, wäre es eine Überraschung, wenn Nintendo zu dem Anlass nichts in der Hinterhand hätte. Gaming-Ikone Donkey Kong hätte sich ein umfangreiches Comeback in jedem Fall verdient.

