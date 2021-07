13 Dinge, die ihr in einem Spiel niemals tun würdet – obwohl ihr es könntet

Nutzt ihr stets alles aus, das ihr in Spielen tun könntet? Nein! Und es gibt einige Dinge, die manche Spieler nie in Games ausprobieren, einfach, weil sie nicht wollen. Oder vielleicht wollen sie, nur klappt es nie? Wir haben euch gefragt, was ihr einfach nie in Spielen tut: Das sind eure Antworten.

Habt ihr alle Bücher in Skyrim gelesen? Hm?

Gaming-Vorlieben: „Das würde ich niemals tun!“

In Star Wars: Jedi Fallen Order gehört ihr der guten Seite der Macht an, doch nicht jeder möchte in Videospielen gute Taten vollbringen und entscheidet sich bewusst immer für den bösen Weg. Crafting und Housing in Fallout 4? Möglichkeiten zur Entfaltung, die nicht jeder Spieler zu schätzen weiß und damit schon aus Prinzip ausschließt.

Diese Aufzählung der Entscheidungen und Herangehensweisen könnte ewig so fortgeführt werden. Wir haben für euch daher die häufigsten dieser "Ich hab noch nie"-Momente in einer Bilderstrecke zusammengefügt. Darin verraten die Spieler auch, warum sie gewisse Dinge schlichtweg nie tun, obwohl sie die Wahl dazu haben.

Ob für euch reizlos, zeitfressend oder unethisch - die Entscheidung gegen eine Option kann viele Gründe haben. Habt ihr euch in einer Sache wiedererkannt? Aus welchen Gründen würdet ihr es nicht tun? Und welche weiteren Dinge habt ihr noch nie in Videospielen getan, obwohl ihr es könntet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.