Begabter Zelda-Fan bastelt zauberhafte Switch-Accessoires, die jeder Gamer haben will

Da freuen sich die Zelda-Fans – ein besonders begabter Tüftler bastelt nämlich die schönsten Switch Accessoires in Legend-of-Zelda-Optik.

Die Zelda-Community ist bekannt für ihre kreativen Ideen, Fanarts und andere Basteleien. Einer von ihnen hat nun aber den Vogel abgeschossen – und mit seiner Kreation jeden anderen Switch-Besitzer neidisch gemacht.

Zelda-Zubehör für die Switch – ein Augenschmaus für Fans

Während viele Zelda-Fans nach einem bombastischen E3-Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 immer noch wie auf heißen Kohlen sitzen, hat einer von ihnen nur seine Bastelarbeit im Kopf. Das Ergebnis geht in der Zelda-Community aktuell viral und sorgt bei vielen Switch-Besitzern höchstwahrscheinlich für viele neidische Blicke.

Ihr habt den Gameplay-Trailer von Breath of the Wild 2 verpasst? Kein Problem:

Der Zelda-Fan, Bastler und TikToker zabacards sorgt nun mit einem Video für Furore, in dem er sein neues Switch-Zubehör präsentiert. Dabei handelt es sich um das Schwert des Helden und das Hylia Schild. Beide Gegenstände sehen aus, wie als kämen sie aus einem 3D-Drucker. Der Clou dabei – die beiden ikonischen Items aus der Legend-of-Zelda-Reihe fungieren im Heim von zabacards als Aufbewahrungsbox für seine Switch-Spiele. Überzeugt euch selbst:

Mit diesen Worten stellt zabacards seine Kreation der TikTok-Gemeinde vor:

„Wenn ihr wie ich seid, besitzt ihr viel zu viele Switch-Games. [...] Das Schwert fasst sechs Spiele, in den Sockel passen zwölf und in den Schild noch einmal zwölf Spiele. So könnt ihr eure Games ganz einfach an einem Platz aufbewahren und trotzdem stilvoll aussehen.“

Und der TikToker hat Erfolg. Sein Video zählt mittlerweile über 200.000 Aufrufe. In den fast 1400 Kommentaren feiern die Nutzer den kreativen Bastler für sein Werk. Und das ist nicht das erste Mal, dass die Switch-Community sich über abgefahrene Aufbewahrungsboxen freut. Auch Mario-Fans kommen mit speziellen Spielkartenhaltern für Switch-Games auf ihre Kosten. Da kann keine Spiele-Hülle mithalten.

Spielkartenhalter für Nintendo Switch

Mit seiner stylischen Möglichkeit, 30 Switch-Games bequem zu verstauen, sorgt der TikToker zabacards für viel Furore. Doch was haltet ihr von seiner Kreation? Seid ihr ein Fan der Zelda-Reihe? Und wie organisiert ihr eure Switch-Spiele? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!