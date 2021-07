Gewinnspiel: Sichert euch die letzte Chance auf Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung + Erweiterungspass für Nintendo Switch

Teilnehmen und gewinnen: Unser Gewinnspiel zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung.

Nehmt jetzt noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichert euch eine Chance auf das Spiel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung plus den Erweiterungspass für die Nintendo Switch.

Im Switch-Hit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung müsst ihr das Königreich Hyrule lange vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor einem furchtbaren Schicksal beschützen. In dem epischen "Hack and Slay"-Spiel könnt ihr Link und Zelda im Kampf gegen eine neue düstere Bedrohung beistehen.

Wir verlosen an dieser Stelle drei Exemplare des Spiels Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung plus den Erweiterungspass. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zu unserem Gewinnspiel wissen müsst.

Mitmachen und gewinnen! Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung + Erweiterungspass

Zu dem actionreichen Abenteuer in Hyrule gibt es nun seit Kurzem außerdem einen vollgepackten Erweiterungspass, der euch neue Waffentypen und Gegner sowie ein Kostüm, einen Schauplatz, spielbaren Charakter und ein extra-hartes Schwierigkeitslevel beschert.

Darauf könnt ihr euch im Erweiterungspass von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung freuen:

Neues Kostüm

Antiker-Helm-Prototyp

Antike-Rüstung-Prototyp

Antiker-Beinschutz-Prototyp

Antikes-Schwert-Prototyp

Neuer spielbarer Charakter

Wächter-Veteran

Neue Waffenarten

Doppelklaue für Link und Eponator für Zelda

Neuer Schauplatz

Königliches Institut

Neue Gegner

Bombenwerfende Moblins und gigantischer Schleim

Neues Schwierigkeitslevel

"Apokalypse"

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – so könnt ihr gewinnen

Um euch den Erweiterungspass und das Spiel zu sichern, müsst ihr nur etwas Glück haben und uns folgende Frage beantworten:

Wie viele Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

a) 50 Jahre

b) 80 Jahre

c) 100 Jahre

d) 150 Jahre

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " GANON ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 11. Juli 2021 um 23:59 Uhr.

Die GewinnerInnen werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!