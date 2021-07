AC: Neuer Teil soll mehr mit Fortnite gemein haben, als Fans lieb ist

Assassin's Creed will ein Stück Kuchen von Fortnites Erfolgsmodell haben. Bildquelle: Epic Games, Ubisoft.

Offenbar hat Ubisoft große Pläne mit Assassins’s Creed. Die Reihe soll einem so großen Wandel unterzogen werden, dass das Spiel von Grund auf umgekrempelt werden könnte. Was Spiele wie GTA Online und Fortnite damit gemeinsam haben, verraten wir euch jetzt.

Assassin's Creed wird Live-Service-Game

Der Nachfolger von Assassins’s Creed: Valhalla wird ganz schön aus der Reihe tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es befindet sich offiziell ein neuer Teil in Entwicklung, der in seiner Art Vorbildern wie Fortnite und GTA Online ähneln soll.

Laut einem Bericht von Bloomberg und Branchenexperte Jason Schreier soll Assassin’s Creed Infinity (Projektname) eine riesige Online-Plattform werden, die sich mit der Zeit verändert.

Der neue Teil soll sich dabei auch nicht auf einen Schauplatz beschränken, wie es Vorgänger wie AC: Odyssey oder AC: Origins gemacht haben, sondern soll mehrere Settings bedienen, welche im Verlauf der Zeit auch wechseln können.

Als Ubisofts größtes und erfolgreichstes Franchise ist der Plan eines Service-Games ein äußerst lukrativer Ansatz, doch wird es auch den Fans gefallen?

Fans auf Reddit zeigen sich nicht begeistert

Die ersten Reaktionen zu Assassin’s Creed Infinity auf Reddit sprechen eine äußerst deutliche Sprache. Der Großteil der Fans sieht die Entwicklung zu einem Live-Service-Game á la Fortnite kritisch. Die ständige Kopie von Erfolgsrezepten anderer Studios fasst Afrikaansvatter zum Beispiel so zusammen:

„Ubisoft jagt einfach weiter die Erfolgsrezepte anderer Studios. ‘AC soll mehr wie The Witcher sein.‘ Jetzt ist es ‘AC muss mehr wie Fortnite sein.‘ Und alles was ich sage ist, AC soll mehr wie AC sein.“

Es wird auch befürchtet, dass Ubisoft mit diesem Ansatz monetäre Interessen fokussiert, die der Qualität des Spiels schaden könnten. DeusFever schreibt knapp:

“Ich will ein großartiges Spiel. Ubisoft möchte eine Maschine, die Geld produziert.“

Glitch_Ghoul formuliert seinen unendlichen Albtraum des möglichen Spielinhalts mit:

“Es sind also Nebenquests bis in alle Ewigkeit.“

Wie die Spieleinhalte am Ende aussehen werden, kann noch lange nicht gesagt werden. Das Projekt befindet sich in einer sehr frühen Phase und auch ein möglicher Release steht noch in sehr weiter Ferne.

