Bei Wutausbrüchen während Videospielen kann schon mal ein Controller an die Wand fliegen. Ein Gamer hat jetzt ein witziges Gadget erfunden, das euch und eure Gamepads schützen soll.

Gaming kann die schönste Beschäftigung der Welt sein, gleichzeitig aber auch zu intensiven Wutausbrüchen führen. Ob euch unfaire Bosskämpfe, nervige Online-Gegner oder andere Gameplay-Hürden auf die Palme bringen: Einen Rage Quit, das wutenbrannte Beenden eines Spiels, kennen wohl die meisten von euch – und bei vielen musste sicherlich auch schon einmal der Controller unter einer spontanen Zorn-Attacke leiden.

Ein User hat auf Reddit nun die Lösung für alle Gamer präsentiert, die sich beim Zocken etwas zu sehr in die Situation hineinsteigern – und dafür von der Community viel Lob geerntet.

Geniale Erfindung: Rage Quit Protector schützt den Controller

Der Reddit-User UnnecessaryInventions (übersetzt: "unnötige Erfindungen") hat gegensätzlich zu seinem Namen ein überaus nützliches Gadget vorgestellt, das bestimmt so manchem Gamer schon den Controller oder Teile der Einrichtung gerettet hätte. Der Rage Quit Protector ist eine aufblasbare Hülle mit zwei Löchern an den Seiten, durch die ihr euren Controller einsetzen und bedienen könnt.

In diesem Gadget wäre euer Controller schlag- und wurfgeschützt – und die weiche Oberfläche könnte vermutlich auch Fußböden, Wände, Glastische und andere Objekte in eurem Haus vor Schäden schützen.

Rage Quit Protector: Gamer sind begeistert

Die Reddit-Community hat die Rage-Quit-Erfindung sofort ins Herz geschlossen und viele Gamer wünschen sich, dass der Protector sobald wie möglich in Produktion geht. Das Gadget mag zwar als Witz konzipiert worden sein, aber in den Kommentaren berichten diverse User von Momenten, in denen sie den Artikel unbedingt gebraucht hätten.

Vielleicht wird sich UnnecessaryInventions ja an dem positiven Feedback orientieren und den Rage Quit Protector schließlich doch zum Kauf anbieten. Controller überall auf der Welt würden es ihm danken.

