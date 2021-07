Mehr Konkurrenz für Die Sims 4: Neues Spiel glänzt mit Realismus

Die Sims 4 bekommt es mit einem neuen, realistischen Konkurrenten zu tun.

Der Hype um Sims-Klone scheint nicht abzureißen. Es befinden sich immer mehr Spiele im „Die Sims 4“-Stil in Entwicklung – und nun wird noch ein weiteres angekündigt, welches vor allem durch seinen Realismus auffallen will.

Muss sich Die Sims 4 warm anziehen?

Jahrelang äußern sich Spieler frustriert über EAs Preispolitik und DLCs für Die Sims 4. Die logische Konsquenz? Andere Entwickler versuchen es besser zu machen und den Wünschen der Fans nachzukommen. So macht zum Beispiel das Spiel Paralives seit geraumer Zeit Schlagzeilen damit, dass sein Baumodus um einiges umfangreicher und leichter zu bedienen sein soll als der von Die Sims 4.

Und jetzt betritt auch noch ein neues Spiel den Ring: AlterLife. Das Spiel wurde vor ein paar Wochen zum ersten Mal vorgestellt und schon jetzt schlägt es online Wellen. AlterLife ähnelt Sims 4 in vielen Punkten: Ihr erstellt euren eigenen Charakter, baut und gestaltet eure Bleibe und könnt selbst entscheiden wie ihr eure Freizeit verbringt und was ihr beruflich machen wollt.

Der große Unterschied: Es sieht im Vergleich zu den Sims extrem realistisch aus und unterstützt sogar Raytracing. Einen ersten Alpha-Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Zum Gameplay ist noch nicht viel bekannt. Der Baumodus scheint zumindest auch in AlterLife etwas vielfältiger zu sein als in Die Sims 4, zu den Aktivitäten im Spiel verrät der Trailer aber noch nichts Genaueres, außer dass ihr kochen, boxen, gärtnern und daten könnt was das Zeug hält.

Auch wann AlterLife erscheinen soll bleibt vorerst ein Rätsel, da es sich noch mitten in der Entwicklung befindet und sich das Indiestudio VGG Studio dazu noch nicht geäußert hat. Geplant ist der Release des Spiels bisher aber nur für den PC.

Auf Steam könnt ihr euch AlterLife schon jetzt auf die Wunschliste packen.

Die Sims 4 bekommt einen weiteren Konkurrenten mit dem Titel AlterLife. Ein erster Trailer verspricht realistische Grafik und eine detaillierte Charaktererstellung.