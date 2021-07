Peinliche PS5-Werbung: Sony von eigenem Design verwirrt

Das PS5-Design stellt offenbar sogar Sony vor große Rätsel. (Bildquelle: Deagreez, Getty Images)

Das eigenwillige Design der PlayStation 5 sorgt auch acht Monate nach Release der Konsole noch für Verwirrung – sogar Sony selbst weiß offenbar nicht immer, wo bei der PS5 oben und unten ist.

Sony hat sich mit einer neuen PS5-Werbung kurz vor der gestrigen State of Play einen peinlichen Ausrutscher geleistet: In dem Video ist ein Gamer zu sehen, der eine Runde God of War zockt – die PlayStation 5 selbst liegt allerdings falsch herum unter seinem Fernseher. Es ist nicht das erste Mal, dass Sony das Design der eigenen Konsole missversteht.

PS5-Design: Wo ist oben, wo ist unten?

Sony hat auf die Reaktionen zum Marketing-Malheur mit der umgedrehten PS5 blitzschnell reagiert und die Werbung sofort wieder vom eigenen Twitter-Account entfernt – ein deutliches Eingeständnis, dass mit der Platzierung der PS5 ein Fehler begangen wurde.

Allerdings war das Internet selbstverständlich schneller und ein Screenshot von der entsprechenden Szene wurde kurz darauf auf Reddit und auf Twitter geteilt. Auf dem Bild ist deutlich zu sehen, dass die Konsole in der Werbung falsch herum hingelegt wurde. Das Disc-Laufwerk befindet sich in der Szene in der oberen rechten Ecke anstatt unten links.

PS5: Konsole steht Kopf – zum wiederholten Mal

Das exzentrische Design der PS5 hat die Gaming-Branche seit der Ankündigung der Konsole beschäftigt – und zu einiger Verwirrung geführt. Auch Hermen Hulst, Leiter der PlayStation-Studios, wurde bereits im Dezember anhand eines Tweets dabei erwischt, wie er seine PS5 horizontal falsch herum aufgestellt hatte.

Das Design der PS5 ist ohne Frage außergewöhnlich, aber es überrascht doch ein wenig, dass es Sony-Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen scheinbar vor größere Probleme stellt. Vielleicht sollte die Konsole bei der nächsten Werbekampagne einfach senkrecht aufgestellt werden.

