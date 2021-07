Die Releases der Kalenderwoche 28.

Sommerloch? Noch ist die Dürre bei den Releases nur bedingt zu spüren. In dieser Woche dürft ihr mit Link auf der Switch losziehen oder in die Königsklasse des Rennsports eingreifen.

Where The Heart Leads | 13. Juli

PS4

Die Macher von Recore widmen sich in Where The Heart Leads einem ganz anderen Genre: In dem Adventure dreht sich alles um große und kleine Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Charaktere haben. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Whit Anderson, der mitten in einer stürmischen Nacht den Familienhund aus einem Erdloch retten möchte.

Auf der Suche nach dem Hund landet Whit jedoch in einer surrealen Welt, in denen er mit Episoden seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert wird. Er erlebt quasi seine eigene Lebensgeschichte vor seinem Auge und bekommt die Macht, sie zu ändern.

In Where the Heart Leads dreht sich alles um Entscheidungen:

Der Release von Where The Heart Leads findet bislang nur auf der PlayStation 4 statt. Ob auch eine Version für die PlayStation 5 oder andere Plattformen geplant ist, bleibt abzuwarten. Seitens der Entwickler gibt es noch keine Ankündigung.

Highrisers | 15. Juli

PC

Die Menschheit wurde in Highrisers von einer merkwürdigen Krankheit überfallen, die Infizierte in einem ewigen Traumzustand hält und sie in lichtscheue Zombies verwandelt. Praktisch, dass es in der Spielwelt zahllose Wolkenkratzer gibt, wo sich Überlebende in den oberen Etagen verschanzen können, um sich vor den ziemlich wehrhaften Zombies zu schützen.

Als Spieler übernehmt ihr genau eine solche Truppe, die aus vier Überlebenden besteht. Das Ziel? Zusammenarbeiten und überleben. Dafür gilt es die Gebäude zu plündern, Nahrung und Waffen zu finden und einen Weg aus der Stadt zu finden. Nur den Zombies solltet ihr allerspätestens Nachts nicht mehr über den Weg laufen.

In Highrisers müsst ihr in Wolkenkratzern überleben:

Die Entwicklungsgeschichte von Highrisers hat schon einiges erlebt. Das aus Deutschland stammende Spiel wurde einst 2016 via Kickstarter finanziert und sollte bereits 2017 erscheinen. Der Release hat sich jedoch mehrmals verschoben. Nun soll das Survivalspiel für den PC aber wirklich fertig sein.

Lost At Sea | 15. Juli

PC / PS5 / Xbox Series X

Im neuen Spiel der Macher von The Inner World geht es auf eine Insel und um ein Thema, das alle Menschen zwangsläufig beschäftigt: Das Leben und der Tod. Als Protagonistin Anna der Lebensabend in Einsamkeit droht, versucht sie mit ihrer Vergangenheit abzuschließen und eine neue Zukunft in Angriff zu nehmen.

Als Spieler landet ihr mit Anna auf einer seltsamen Insel und erlebt die wichtigsten Momente in Annas Leben. Ihr erkundet die Umgebung, löst Rätsel, versucht Erinnerungen zurückzuerlangen und kämpft gegen etwas, das die innersten Ängste der Protagonistin symbolisiert.

Der Release von Lost At Sea findet nur auf dem PC und den beiden neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Eine Umsetzung für die alten Konsolen und die Nintendo Switch ist bislang nicht vorgesehen.

The Legend of Zelda: Skyward Sword | 16. Juli

Switch

Wie ist das Master Schwert entstanden und wie sind Link und Zelda zu ihrem Schicksal gelangt? Diese Fragen versucht The Legend of Zelda: Skyward Sword zu beantworten und setzt dafür ganz auf den Anfang der Zelda-Reihe. Noch lange bevor später Reinkarnationen von Link und Zelda wiederholt Hyrule und Co. retten.

Als Spieler schlüpft ihr natürlich in die Rolle eines noch jungen Link und erkundet eine Welt, zwischen einem nahezu endlosen Wolkenmeer und einem mysteriösen Erdland. Wie üblich in der Reihe gilt es Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen, Geheimnisse zu entdecken und den bösen Plan eines Antagonisten zu vereiteln.

Skyward Sword erzählt die früheste Geschichte von The Legend of Zelda:

Einst ist The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Wii inklusive Bewegungssteuerung erschienen. Für den Release der Switch-Version hat Nintendo optische und spielerische Anpassungen vorgenommen. Unter anderem könnt ihr Links Abenteuer auch mit einer herkömmlichen Knopfsteuerung erleben und müsst nicht unbedingt die Joy-Con-Controller schwingen.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [Nintendo Switch]

F1 2021 | 16. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Was grüßt alljährlich? Richtig: Die neuen Ausgaben verschiedener Sportspiele. Den Anfang macht zum Sommer F1 2021, das offizielle Spiel zur aktuell laufenden Formel-1-Saison. Natürlich bietet das Paket von Codemasters und Publisher Electronic Arts die gewohnten Inhalte: Lizenzierte Fahrer, Rennställe und die offiziellen Strecken sind mit an Bord.

Neu in diesem Jahr ist der Story-Modus Breaking Point, bei dem ihr die Karriere eines Fahrers von der Formel 2 bis in die Formel 1 begleitet. Das Ganze wird mit Zwischensequenzen und vollständiger Sprachausgabe unterstützt. Darüber dürft ihr erstmals wieder seit langer Zeit auch eine eigene Karriere im Koop-Modus anfangen und dabei sogar in konkurrierende Rennställe schlüpfen.

Diese Neuerungen erwartet euch in diesem Jahr bei F1 2021:

Der Release von F1 2021 findet wie gewohnt über die komplette Palette an Plattformen mit Ausnahme der Nintendo Switch statt. Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S bietet das Rennspiel zudem eine höhere Auflösung und Bildwiederholrate.

F1 2021 - (inkl. kostenlosem Upgrade auf PS5) - [Playstation 4]

Mit Lewis Hamilton um den WM-Titel konkurrieren oder mit Link und Zelda ein überarbeitetes Abenteuer erleben? Die Qual der Wahl liegt auch in dieser Woche bei euch. Alternativ stehen drei spannende Indie-Spiele parat, die um eure Gunst kämpfen.