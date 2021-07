11 Spiele, mit denen ihr unglaubliche Kunstwerke erstellen könnt

Ja, dieses Bild ist wirklich mit dem Fotomodus von RDR2 entstanden. Kudos an den Künstler! Bildquellen: Reddit / Capt_Galahad (h); GettyImages / AaronAmat (v)

GTA 5, RDR 2 und Minecraft – viele Spiele sind nicht nur schön anzuschauen, sondern haben auch eine künstlerisch begabte Fangemeinde. Dabei geht es nicht nur um tolle Screenshots, sondern auch um aufwändige Projekte und Basteleien. Macht euch bereit für die volle Packung „WOW-Effekt“!

Von GTA 5 bis Horizon: Zero Dawn – schön, schöner, Fanliebe

Ein begabter Künstler muss nicht immer einen Pinsel in der Hand haben. Auch mit einem Controller lassen sich wahre Kunstwerke erschaffen. Zum Einsatz kommen dabei Film- und Fotomodi, prall gefüllte Optionsmenüs und ein Haufen Kreativität. Mit beeindruckenden Bauten, wunderschönen Momentaufnahmen und vielen tollen Projekten huldigen viele Fans ihrem Lieblingsspiel. Um einige der schönsten Meisterstücke dieser Art geht es in unserer Bilderstrecke. Schnallt euch an:

Es gibt viele Wege, über die ein Fan seine Liebe zu einem Spiel ausdrücken kann. Während die einen mit mit Fotomodi herumexperimentieren, stürzen sich die anderen auf Mods und stundenlange Bauprojekte. Einige der schönsten Fan-Kunstwerke haben wir in unserer Bilderstrecke zusammengefasst.