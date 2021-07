15 gute Videospiel-Storys, bei denen ihr nur applaudieren könnt

Die "Metal Gear Solid"-Reihe hat neben vielen anderen Spielen einen wohlverdienten Platz auf dem Olymp der Videospielstorys.

Welche Videospiele haben die besten Geschichten? Mit dieser simplen Frage haben wir uns heute beschäftigt, aber wenn wir nur Platz für 15 Titel haben, ist die Antwort gar nicht mal so leicht.

Storys in Games, die begeistern, schocken, fesseln

Spannende Erzählungen, beeindruckende Persönlichkeiten, unglaubliche Twists: Manche Videospiele besitzen eine Geschichte, die Spieler auch lange Zeit später nicht mehr loslässt. Wir haben uns für euch auf die Suche nach den besten Story-Spielen begeben und sie in der unteren Bilderstrecke für euch zusammengefasst. Natürlich spoilerfrei!

Von The Last of Us bis BioShock: Diese 15 Spiele gehören zu den besten Story-Games im Videospieluniversum, aber natürlich sind das nicht alle. Für eine vollständige Liste würden wir garantiert mit euch bis morgen hier sitzen.