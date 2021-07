Fans zeigen, dass sie bessere Star-Wars-Spiele als EA machen können

Schaust du zu EA? Star Wars-Rollenspiel der Fans hat unglaublich viel Potenzial. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork

Wer würde nicht gerne durch eine weit entfernte Galaxis reisen und Abenteuer zwischen den Sternen erleben? Ein ambitioniertes Projekt könnte Star-Wars-Fans jetzt endlich das Rollenspiel geben, auf das sie schon so lange warten.

Wie sieht das Star-Wars-Rollenspiel der Fans aus?

Eine Gruppe talentierter Star-Wars-Fans arbeitet gerade daran, Fallout: New Vegas in ein Science-Fiction-Rollenspiel zu verwandeln. Das Projekt mit dem Namen Star Wars Open Worlds will Spielern die Reise zu mehreren bekannten Planeten ermöglichen, auf denen sie vielfältige Abenteuer erleben können.

Ein ausführlicher Trailer zeigt unter anderem die Dünen von Tatooine und den Dschungel von Felucia, in dem Sturmtruppen gegen bekannte Gegner aus Star Wars: The Force Unleashed antreten. Tatsächlich scheint es dem Spieler möglich zu sein, sich auch für die dunkle Seite zu entscheiden und der Armee des Imperiums beizutreten.

Star-Wars-Spiel der Fans lernt aus EAs Fehlern

Zu den ambitionierten Zielen des Rollenspiel-Projekts gehören 13 Planeten, voll vertonte Charaktere, ein Crafting-System und mehrere Fraktionen, denen der Spieler beitreten kann. Aufgrund der Limitierungen von Fallout: New Vegas werden Fans jedoch auf Raumkämpfe verzichten müssen.

Auch wenn EA mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars: Squadrons zwei gute Spiele abgeliefert hat, fehlt weiterhin ein echtes Rollenspiel, in dem Fans ihren eigenen Weg in der Galaxis finden können. Auch ein Abenteuer aus der Sicht des Imperiums wurde mit Star Wars: Battlefront 2 versprochen. Abliefern konnte der Story-Modus dann aber nicht.

Star Wars Open Worlds scheint dieses Potenzial erkannt zu haben. Ein Release-Datum gibt es jedoch noch nicht. Für mehr Informationen zu dem Projekt könnt ihr den offiziellen Discord-Server besuchen.

Star Wars Open Worlds ist ein Fan-Projekt, dass auf Fallout: New Vegas basiert. Auch wenn es noch lange nicht fertig ist, scheint es ein Science-Fiction-Rollenspiel zu werden, wie es EA bisher nicht abliefern konnte.