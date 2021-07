Steam-Charts: Erotik-Rollenspiel verführt tausende PC-Spieler

In den Steam-Charts ist ein sehr körperbetontes Rollenspiel aufgetaucht. Aber das sei nicht das einzig Gute im Spiel, sagen Kritiker.

Die Steam-Charts befinden sich im ständigen Wandel. PC-Spiele kommen und gehen und immer mal wieder schafft es dabei auch ein ungewöhnliches Spiel die Spitze zu erreichen. Der aktuelle Überraschungskandidat ist ein Rollenspiel, das laut seinen Kritiken mit weitaus mehr als nur schönen Körpern reizt.

PC-Spieler feiern sexy Dämoninnen - und das Gameplay

Steam ist auf direktem Weg in die Hölle! Zumindest lassen die aktuellen weltweiten Topseller diesen Eindruck entstehen. Auf Platz 4 befindet sich gerade das erotische Rollenspiel She Will Punish Them. In dem "Early Access"-Spiel könnt ihr eure eigene Dämonin bis aufs kleinste Detail im Charaktereditor erstellen, in Kämpfe schicken, Häuser einrichten und für Fotos posieren. Der Grund für den rasanten Anstieg in den Charts dürfte mit den neuen Inhalts- und Verbesserungs-Updates im Juni und Juli zusammenhängen.

Während viele Erotikspiele oft belächelt werden, weil sie abseits von schönen Körpern kein gutes Gameplay zu bieten haben, scheint She Will Punish Them laut seinen Kritiken nicht in diese Schublade zu gehören. Über 5.000 Spieler bewerten das Spiel positiv, in den Reviews werden neben der "schönen Optik" vor allem auch das "Dark Souls"-artige Kampf-Gameplay gelobt (siehe Lust Demon) und die Möglichkeit, seinen Dungeon mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten gestalten zu können (siehe Tainted-Proto_00). Oft wird auch angemerkt, wie schnell und offen Entwickler L2 Games auf die Wünsche und Kritiken seiner Fans während der "Early Access"-Phase eingeht.

Ihr sucht ein gutes Rollenspiel, in dem auch Romanzen und Erotik nie zu kurz kommen? Dann schaut euch gerne mal Dragon Age: Inquisition an:

Dragon Age: Inquisition

4 Spiele, die ihr im Juli unbedingt zocken müsst

Die Steam-Charts werden neben PUBG und F1 2021 auch von dem erotischen Rollenspiel She Will Punish Them angeführt, das derzeit viele gute Kritiken erhält und dessen "Early Access"-Phase seit dem 29. April 2020 läuft. Es bleibt abzuwarten, welches Spiel als nächstes überraschend die Steam-Charts erobern wird.