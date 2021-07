Raubzüge in Red Dead Online: Neuer DLC könnte alle Fan-Wünsche erfüllen

Red Dead Online: Lange Zeit haben sich die Fans Raubzüge gewünscht, jetzt gelangen sie endlich ins Spiel.

Lange Zeit haben viele Fans Red Dead Online wegen zu weniger Inhalte abgeschrieben, nun könnte der neue "Blood Money"-DLC das ändern. Bevor die Raubzüge beginnen, nutzt Entwickler Rockstar noch einmal die Gelegenheit, den Gangstern mit vielen neuen Infos den Mund wässrig zu machen.

Red Dead Online mit Raubzügen: Endlich richtige Wild-West-Gangster sein?

Nachdem sich die Spieler von Red Dead Online mehrere Jahre von Entwickler Rockstar bezüglich großer Updates im Stich gelassen fühlten, während dieser die meiste Energie in GTA Online steckte, hört sich der kürzlich angekündigte DLC Blood Money wie die Erfüllung aller Träume an. Dieser soll Red Dead Online endlich um Raubzüge erweitern und das ab heute. Nun veröffentlichte Entwickler Rockstar weitere Infos zur kommenden Erweiterung.

Red Dead Online: Werdet zum Schrecken des Wilden Westen!

Worauf können sich Spieler im neuen DLC zu Red Dead Online freuen?

In Blood Money sollen die Spieler Gangsterboss Martelli dabei helfen, eine neue Ware namens Capitale zu beschaffen, die sich im Umlauf befindet, einiges an Chaos stiftet und die Gesetzeshüter auf den Plan ruft. In Form von Verbrechen und Aufträgen im Free Roam sollen die Spieler so viel Capitale wie möglich beschaffen.

Die Verbrechen können allein oder mit sechs anderen Gangstern gespielt werden und fallen immer anders aus, reichen von kleinen Raubzügen bis zu mehrteiligen Missionen, von denen drei zum Release von Blood Money verfügbar sein werden, während die anderen drei später folgen werden. Darüber hinaus sollen die Spieler auch Ausschau nach zufälligen Events und Möglichkeiten halten, bei denen sie ebenfalls Capitale erlangen können.

Haben die Spieler genug Capitale erbeutet, erhalten sie eine der wertvollen "Gelegenheiten", wohinter sich eine größere finale Mission befindet, bei der ein Politiker durch einen Diebstahl zu Fall gebracht werden soll. Die erste der drei Gelegenheiten besteht aus einem Überfall auf einen Zug. Alle Gelegenheiten bieten unterschiedliche Vorgehensweisen und können auf drei Schwierigkeitsgraden gespielt werden, von "Normal" bis "Hoch" und "Schonungslos". Je schwieriger, desto mehr Beute gibt es auch.

Neben den "Blood Money"-Aufträgen eröffnet in Red Dead Online außerdem der neue Quick-Draw-Club mit vier neuen Pässen, es gibt dutzende neue Outfits sowie Gegenstände und verbesserte Matchmaking-Tools, die auch selbsterstellte Serien ermöglichen. Der "Blood Money"-DLC erscheint heute, den 13. Juli, kostenlos auf allen Plattformen.

Red Dead Redemption 2

Lange Zeit waren die "Red Dead Online"-Spieler unzufrieden, nun könnte sich das Blatt mit den neuen Raubzügen des "Blood Money"-DLCs wenden, der ihnen das Wild-West-Gefühl geben könnte, das sie so lange im Multiplayer vermisst haben. Alle bisherigen Infos klingen zumindest vielversprechend. Wir bleiben gespannt.