Zelda-Ranking: Vom schlechtesten bis zum besten Teil

Die Abenteuer rund um den Helden Link spielen schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der Videospielwelt. Wir haben jetzt die wichtigsten 18 Teile der Reihe unter die Lupe genommen und küren in unserem Ranking die besten Spiele.

Welches ist das beste Zelda-Spiel?

Link hat bereits viele Abenteuer hinter sich. Mal in zwei Dimensionen, mal in drei und einmal sogar in einer Open-World, jedes mal muss er die Welt vor dunklen Herrschern oder riesigen Schweinen retten. Trotz alledem wird er immer noch mit der namensgebenden Prinzessin der "The Legends of Zelda-Reihe verwechselt.

Unser Ranking umfasst 18 der wichtigsten Spiele der Reihe. Fünf Zelda-Experten in unserer Redaktion durften Punkte vergeben und damit dieses finale Ranking erstellen. Gerade auf den oberen Plätzen ist es ein wahres Kopf-and-Kopf-Rennen.

Die Zelda-Reihe ist ein sehr beliebtes Franchise - doch welches ist das beste Spiel?

Unter den Spielen der "The Legend of Zelda"-Reihe sind einige Meisterwerke der Videospielgeschichte. Andere sind allerdings zurecht etwas in den Hintergrund geraten. Was sagt ihr zu unserem Ranking? Schreibt es uns gerne in die Kommentare