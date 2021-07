Zelda kurz das teuerste Spiel der Welt – bis Mario vorbeizieht

Super Mario 64 stellt neuen Rekord auf. (Bild: Nintendo / Getty Images – ChrisGorgio)

So mancher Spieleklassiker kann heutzutage das Vielfache seines ursprünglichen Verkaufspreises erzielen. Welche Dimensionen solche Wertsteigerungen annehmen können, zeigte uns nun jüngst Super Mario.

Super Mario 64: Rekord für teuerstes Videospiel schon wieder gebrochen

Es gibt immer ein Videospiel, dass noch wertvoller ist! So erzielte ein versiegeltes Exemplar des N64-Ablegers Super Mario 64 bei einer Auktion einen Kaufpreis von sage und schreibe 1,56 Millionen US-Dollar oder umgerechnet über 1,3 Millionen Euro.

Das Spiel brach damit den Rekord von The Legend of Zelda für das NES, der erst am 9. Juli bei einer Heritage-Auktion aufgestellt wurde. Der erste Teil der Reihe um Link und Co. erzielte dort 870.000 US-Dollar. Das entspricht etwa 730.000 Euro.

Einen Vorteil hatte das Super-Mario-64-Exemplar dann aber doch. Zum Kaufzeitpunkt lag der Zustand des Spiels bei 9,8 von 10 Punkten im sogenannten Wata-Score und gilt damit als neuwertig. The Legend of Zelda hatte lediglich 9 von 10. Zur Erklärung: Wata ist eine Zertifizierungsplattform bei der ihre eure Videospiele umfangreich begutachten lassen könnt.

Alte Videospiele werden zunehmend wertvoller. Bild: Heritage Auctions

Nintendo-Auktionen öfter im Fokus

In den vergangenen Jahren haben Nintendo-Auktionen schon mehrfach auf sich aufmerksam machen können. Beispielsweise der Verkauf einer Nintendo-Playstation-Konsole, die in den Achtzigern als Kooperationsprojekt entwickelt, aber nie veröffentlicht wurde. Der Prototyp wechselte für über 300.000 Euro den Besitzer.

Es müssen aber nicht immer die fetten Summen sein. Solltet ihr noch ältere Spiele oder auch Konsolen besitzen, kann sich so mancher Fund als unerwartete Geldquelle herausstellen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Gameboy-Klassiker Turtles III: Radical Rescue. Das Spiel liegt bei eBay zurzeit hoch im Kurs.

Auch ältere Pokémon-Spiele könnten euch den ein oder anderen Cent mehr bringen. Allgemein gilt: Ein vollständiges Spiel inklusive Verpackung, Anleitung und möglichen Extras ist selbstverständlich mehr wert als ein einsames Spielmodul.

