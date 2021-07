Ein Reddit-User stellt sich gegen die Cheater in Warzone. Bild: Infinity Ward / Getty Images - djedzura

Cheater können nicht nur nerven, sondern ein echtes Problem darstellen. Solche Leute bringen Spielmechaniken komplett durcheinander und trüben euren Spielspaß nachhaltig. Meist könnt ihr wenig dagegen tun. Und doch gibt es auch hier Spieler, die sich zur Wehr setzen.

Viele von uns hatten sicherlich schon die ein oder andere unweigerliche Erfahrung mit Schummel-Spielern. Ob auf dem PC oder der Konsole, abstürzende Spiele, unfaire Tode oder gar der Verlust von digitaler Ausrüstung ist alles andere als schön. Obwohl ihr vielleicht gemeinhin denkt, dass Betrügereien sofort bestraft werden, kann die Spiele-Realität da schon mal anders aussehen.

So auch aktuell im Battle-Royal-Shooter Call of Duty: Warzone. Dort werden die Entwickler momentan geradezu von Cheatern überrollt. Das ist inzwischen genug für den Reddit-User alextheloser168. Da sich Activision weigert, etwas gegen diese tägliche Problematik zu unternehmen, nahm der Modder nun selbst das Heft in die Hand und entwarf einen interessanten Abschreckungsplan.

Seine Idee bestand darin, eine geschickt getarnte Mod für Warzone zu entwickeln, die vorgibt, als Aimbot und Wallhack-Software zu arbeiten. In der Hoffnung, dass Freizeit-Cheater auf den Fake hereinfallen, bewarb er das Programm schließlich in einem YouTube-Video und brachte einige Freunde dazu, positive Kommentare abzugeben.

Tatsächlich ist es aber so, dass die Software einen sehr lauten Alarmton wiedergibt, sobald sie benutzt wird. Zum Leid von so manchem Amateur-Hacker. Die einzige Möglichkeit den intensiven Lärmpegel wieder zu deaktivieren, ist entweder den Prozess vollständig zu beenden oder den PC neu zu starten.

Nicht nur wurde die Mod schon einige Dutzend Male heruntergeladen, auch fragen sich viele der Kommentierer warum das Zusatzprogramm denn wohl nicht richtig funktioniert. Natürlich nutzt alextheloser168 auch diese Gelegenheit schamlos aus und empfiehlt den Fragestellern unter falschem Namen doch das Spiel oder auch Windows neu zu installieren.

“This is way too much fun,” the Reddit user writes. “I plan to make other sht like this with different names, languages and accounts and plant malicious shit like this wherever people download cheats and sht. You may think I’m cruel but I don’t care. I just want to play Warzone in peace.”