Skyrim: Fan gönnt sich seltenes Exemplar – kostet mehr als eine PS5

Skyrim: Ein Fan hat das Spiel für eine stolze Summe ersteigert. (Bildquelle: Deagreez, Getty Images)

Ein Skyrim-Fan hat sich bei einer Auktion ein ungeöffnetes Exemplar des Spiels gesichert. Ein Schnäppchen war das Xbox-360-Spiel allerdings nicht – der Gamer blätterte mehr Geld als für eine PS5 hin.

Seit dem Release von The Elder Scrolls 5: Skyrim sind mittlerweile fast zehn Jahre vergangen. 2011 erschien das Rollenspiel für die PS3, den PC und die Xbox 360 – aufgrund der enormen Popularität wurde das Spiel allerdings danach auch für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und sogar einige VR-Plattformen releast. Die Original-Xbox-360-Version scheint jedoch Sammlern besonders am Herzen zu hängen – jedenfalls ersteigerte ein Fan das Spiel kürzlich zu einem bemerkenswerten Preis.

Fan ersteigert The Elder Scrolls 5: Skyrim für die Xbox 360

Skyrim zählt weitläufig zu den beliebtesten Spielen der letzten Dekade. Viele Gamer könnten vermutlich sogar mehrere Versionen des Spiels zuhause haben, je nachdem, wann und auf welcher Plattform sie das RPG zum ersten Mal für sich entdeckt haben.

Die wenigsten Spieler haben für ihre Exemplare jedoch wohl mehr als für eine PS5 bezahlt: Bei einer Auktion von Heritage Auctions wurde die Xbox-360-Version für 600 US-Dollar ersteigert.

Skyrim, Mario und mehr: Goldene Zeiten für Videospielauktionen

Skyrim war nicht das einzige Spiel, das bei der Auktion für eine aufsehenerregende Summe den Besitzer gewechselt hat. Ein Exemplar von Super Mario 64 brach einen erst kürzlich aufgestellten Rekord und wurde für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert. Damit löste es The Legend of Zelda ab, das 870.000 US-Dollar erzielt hatte.

Das versteigerte Exemplar von Skyrim spielt zwar nicht ganz in derselben finanziellen Liga mit, kann aber dennoch als Überraschung eingestuft werden. Schließlich ist das Spiel aktuell noch auf vielen Plattformen spielbar und zählt nicht bereits wie Super Mario 64 oder The Legend of Zelda zu den Games-Oldtimern. Außerdem erscheinen 600 US-Dollar für Skyrim durchaus bemerkenswert, da das Spiel bei Amazon für die Xbox 360 aktuell für knapp 20 Euro angeboten wird.

In unserem Video geben wir euch den Überblick über die Geschichte von The Elder Scrolls:

Was haltet ihr von dem Auktionspreis von Skyrim? Habt ihr noch euer Xbox-360-Exemplar? Und gibt es ein Spiel, das euch so viel Geld wert wäre? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!