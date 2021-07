Final Fantasy 10: Spieler wird erfinderisch, um nerviger Quest zu entgehen

Final Fantasy 10 steckt voller toller Quests, doch manche werden gehasst. Bild: Square Enix

Die „Final Fantasy“-Reihe steckt voller Nebenquests und einige haben es wirklich in sich. Auch in FF 10 gibt es ein solches Exemplar – und um diesem zu entgehen, wurde ein Spieler erfinderisch.

Final Fantasy 10: Warum selbst ran, wenn man etwas bauen kann?

Bei allen Nebenquests, die Final Fantasy 10 bietet, gibt es besonders berüchtigte Exemplare, die viele Spieler einfach nur hassen. Dazu gehört auch eine, bei der ihr auf der Donnerebene 200 Blitzen ausweichen müsst. Reddit-Nutzer MidnightBaker verabscheut sie sogar so sehr, dass er sich kurzerhand eine Maschine gebaut hat, die die schwierige Aufgabe für ihn erledigt.

Im von ihm veröffentlichten Video sieht man die Maschine in Aktion. Leider gibt es keine Erklärung zur Funktionalität, doch es sieht so aus, als würde die Maschine den Blitzschlag registrieren und dann einen Knopf auf dem Joy-Con-Controller der Switch betätigen, damit Tidus rechtzeitig wegspringen kann. Ob sich die Arbeit an der Maschine am Ende rentiert, ist fraglich – interessant ist es aber allemal.

Final Fantasy 10: Warum sollte man die Nebenquest machen?

Da gibt es gleich mehrere Antworten. Es gibt viele Spieler, die schließen ein Game gerne zu 100 % ab. Da gehört es auch dazu, sich einer unbeliebten und nervigen Herausforderung zu stellen.

Der wichtigere Grund ist allerdings eine der Himmelswaffen. Jeder der Gruppenmitglieder hat eine eigene, und bestimmte Gegenstände werden benötigt, um ihr wahres Potenzial freizuschalten. In diesem Fall gewährt die Quest euch das Venus-Siegel, eine der Gegenstände für Lulus Himmelswaffe. Extrem nützlich für diejenigen, die alle schwierigen Herausforderungen inklusive optionaler Superbosse abschließen möchten.

Final Fantasy 10 erschien 2002 für die PlayStation 2 und ist eines der wenigen „Final Fantasy“-Spiele, die in Form von 10-2 eine direkte Fortsetzung erhalten haben. 2015 erhielt das Spiel ein HD-Remaster, das für die meisten modernen Plattformen erhältlich ist.

Was sagt ihr denn zu der Erfindung dieses "Final Fantasy"-Spielers? Hat es sich gelohnt, oder lässt sich diese Quest auch gut ohne Maschine erledigen?