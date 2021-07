SpongeBob macht Nintendo mit neuem Party-Prügler Konkurrenz

Nickelodeon stellt eigenen Party-Prügler mit SpongeBob vor. Bildquelle: GameMill/ Nintendo

Die Helden eurer Kindheit kommen zusammen, um sich gegenseitig zu verprügeln. Nickelodeon sagt Nintendo den Kampf an und stellt einen eigenen Party-Prügler im Stil von Super Smash Bros. Ultimate vor.

Super Smash Bros. Ultimate bekommt Konkurrenz

Nickelodeon will beweisen, dass nicht nur Nintendo gute Party-Prügler machen kann. Unter anderem werden SpongeBob Schwammkopf, Danny Phantom und die Teenage Mutant Ninja Turtles in Nickelodeon All-Star Brawl gegeneinander antreten.

Der erste Trailer zeigt bereits, dass sich das Spiel stark an Super Smash Bros. Ultimate orientiert. Die verschiedenen Cartoon-Charaktere haben individuelle Attacken und Fähigkeiten, mit denen sie ihre Widersacher über den Rand der Karte befördern müssen. Laut der offiziellen Website werden die Spieler aus bis zu 20 Leveln wählen können, die verschiedenen Orte aus den Serien zeigen. Im Trailer sind beispielsweise bereits die Quallenfelder aus SpongeBob und das Technodrome aus Teenage Mutant Ninja Turtles zu sehen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zum Prügel-Spaß an:

Nickelodeon All-Star Brawl: Welche Kämpfer gibt es?

Neben SpongeBob, Danny Phantom und zwei der vier Teenage Mutant Ninja Turtles werden auch bekannte Cartoon-Charaktere wie Patrick Star, Sandy Cheeks, Nigel Thornberry und Helga aus "Hey Arnold!" an den Prügeleien teilnehmen. Die Website verspricht mindestens 13 spielbare Charaktere und deutet an, dass im Laufe der Zeit weitere hinzukommen werden. Zudem werdet ihr im lokalen und im Online-Multiplayer gegen Freunde antreten können.

Nickelodeon All-Star Brawl soll im Herbst 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

