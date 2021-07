10 Pokémon, die unerklärliche Dinge mit sich rumschleppen

Bei einigen Dingen in Pokémon will man einfach nur sagen "Häh?". Bildquelle: The Pokémon Company, Getty Images / airdone.

Das Pokémon-Universum – ob Serie oder Spiel – ist nicht immer besonders logisch. Viele Dinge ergeben keinen Sinn oder sind einfach rätselhaft. In folgender Bilderstrecke blicken wir auf 10 Pokémon, die unerklärliche Gegenstände umherschleppen.

Warum, Pokémon?

Die Serie und auch die Spiele des beliebten Pokémon-Franchises entspringen natürlich einer Fantasy-Welt und dürfen daher viel. Riesige Pokémon wie Garados in einem winzigen Pokéball? Kein Problem!

Natürlich sollten die Macher aber nicht allzu faul werden, und zumindest erklären, nach welchen Regeln bestimmte Dinge in der Welt funktionieren. Und in diesem Versäumnis ist Pokémon ein Meister.

Es gibt etliche Rätsel, Mysterien und besondere Vorkommnisse, die sich nicht erklären lassen und bei Fans große Fragezeichen hinterlassen. So auch bei den unerklärlichen Vorlieben, die einige Pokémon bei gewissen Gegenständen zu haben scheinen. Diese merkwürdigen Taschenmonster gucken wir uns in folgender Bilderstrecke deswegen genauer an. Viel Spaß!

Hier gehts zur Bilderstrecke von unseren Kollegen bei GIGA Games: 10 Pokémon, die Fans immer noch vor große Rätsel stellen

