Der Controller der PS5 scheint selbst den Xbox-Chef zu begeistert. (Bild: GIGA)

Ehre, wem Ehre gebührt! In einem Podcast lobt Xbox-Chef Phil Spencer den Controller der PS5 und erklärt, dass er auch als Inspiration für die eigene Arbeit herhält.

Während sich beim Design des Xbox-Controllers seit der Xbox One nicht viel getan hat, hat Sony beim DualSense-Controller der PS5 diverse Änderungen vorgenommen, die das Gerät um neue Funktionen erweitern.

Selbst der Xbox-Chef Phil Spencers ist der Meinung, dass „Sony gute Arbeit mit ihrem Controller geleistet hat“. Das Statement gibt Spencer während eines Podcasts ab (Quelle: VGC).

Das Xbox-Team scheint vom Controller der Konkurrenz gar so begeistert zu sein, dass man sich hauseigene Modell angeguckt hat und zu dem Schluss kommt, dass „es Dinge gibt, die wir noch tun sollten.“

Spencer führt dieses Statement jedoch nicht weiter aus. Ob man sich beim Feature-Set des DualSense-Controllers bedienen und es für eine neue Version des Xbox-Controllers kopieren könnte, bleibt offen.

Das ist nicht das erste Mal, dass das Xbox-Team mit dem Gedanken spielt, einige Funktionen der PS5-Hardware zu übernehmen. Bereits Anfang des Jahres entdeckten Nutzer eine Umfrage, in der Microsoft wissen wollte, ob sich Xbox-Spieler einige Funktionen des PS5-Controllers auch für ihre Konsole wünschen.

Die wichtigsten Infos zu Microsofts Next-Gen-Konsolen haben wir euch für in Form eines Videos zusammengefasst:

Bis ein mögliches Controller-Update für die Xbox erscheint, könnte jedoch noch einige Zeit vergehen. Wie der Xbox-Chef im weiteren Verlauf des Podcasts erwähnt, steht die Peripherie gerade nicht im Fokus:

„Aber jetzt ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt für uns, um an maßgeschneidertem Zubehör zu arbeiten. Wir schauen uns einfach an, was bei Windows und anderswo passiert und schauen, ob es einzigartige Gelegenheiten für uns gibt. Im Moment glaube ich nicht, dass es etwas gibt, dass für mich offensichtlich ist.“