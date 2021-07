PS5: Sony überrascht mit vielversprechendem Konsolen-Patent

PlayStation-Spieler könnten ein neuartiges Tool bekommen. Bild: STI / Getty Images - Ranta Images

Alle PlayStation-Spieler unter euch, die gerne auch mal das eine oder andere Turnier bestreiten oder gar selbst organisieren, denen greift Sony wohl bald tatkräftig unter die Arme. Worum es dabei genau geht, erfahrt ihr bei uns.

Turniersystem wohl zukünftig auf PlayStation 5 verfügbar

Zählt ihr euch zur Riege von Playstation-Gamern, die den Wettbewerbsgedanken nicht scheuen und sich gerne mit anderen organisieren, um das taktische Vorgehen im Team zu besprechen? Dann dürft ihr euch wohl bald über Unterstützung in Form eines neuen Turniersystems freuen.

Ein Patent von Sony stellt dieses Konzept nun in den Raum und sieht dafür umfangreiche Funktionen vor. So könnten bald alle, egal ob Alleinorganisator, Spieleentwickler oder anderweitige Veranstalter davon profitieren.

Präzisiert heißt das: Ein Tool, das euch dabei unterstützt, Turnier-Angebote auf einfache Art und Weise zu organisieren. Von komplexen Regeln über unterschiedliche Spiele bis hin zu kleinen Turnier-Happenings und Gelegenheitsspieler. Das Programm soll euch einen umfassenden Baukasten zur Seite stellen.

PlayStation-5-Turnier nach Wunsch

Über Faktoren wie den zeitlichen Rahmen, die Match-Typen, Teilnehmeranzahl oder eine bestimmte Karte sollt ihr künftig ebenso selbst entscheiden können, wenn es nach Sony geht. Zusätzlich bringt das Unternehmen noch einen anderen Gedanken mit ins Spiel.

Über eure erzielten Leistungen in den digitalen Wettkämpfen soll Buch geführt werden. So könnten Spieler ähnlicher Leistungsniveaus zusammengebracht werden. Dahinter steckt natürlich die Idee, Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten gegeneinander antreten zu lassen und den Wettbewerb so fairer zu gestalten.

Außerdem sollt ihr so euer bisheriges Abschneiden bei Turnieren auf der PlayStation im Blick behalten und über eine zentrale Anlaufstelle leicht nachverfolgen können.

Was haltet ihr davon? Sinnvolle Ergänzung oder doch eher in die Kategorie einer netten Spielerei einzuordnen.