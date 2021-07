Gratis-Aktion in Pokémon Go: Sichert euch kostenlose Items

Dank eines Codes könnt ihr euch gerade zwei Items kostenlos in Pokémon Go sichern. (Bild: The Pokémon Company / Getty Images – Yevhenii Dubinko)

Im Rahmen einer Kooperation mit Samsung gibt es für Pokémon-Go-Spieler gerade zwei kostenlose Items abzustauben. Wir erklären euch, wie ihr euch die beiden Gratis-Objekte sichert.

Pokémon Go: Dank Code kostenloses T-Shirt und Basecap sichern

Obwohl das Mobile-Spiel Pokémon Go inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erfreut es sich auch heute noch riesiger Beliebtheit. Mit der Zeit hat Entwickler Niantic den Funktionsumfang des AR-Spiels stets erweitert, sodass sich auch Langzeitspieler immer wieder über neue Inhalte freuen dürfen.

Zwei davon könnt ihr euch gerade kostenlos sichern, dank einer kleinen Gratis-Aktion. Wer im Ingame-Shop den Promocode KUAXZBJUTP3B7 eingibt, sichert sich ein neues Basecap und ein T-Shirt kostenlos. Zugegeben, die Optik der beiden Anziehsachen fällt mitunter etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Code-Eingabe klappt nicht? So geht es auch noch!

Sollte bei euch die Code-Eingabe im Ingame-Shop nicht funktionieren, könnt ihr euch die beiden Items auch sichern, indem ihr die Promo-Aktion über die entsprechende Webseite aufruft.

Meldet euch anschließend mit eurem Google- oder Niantic-Konto an – je nachdem auf welche Weise ihr euch für Pokémon Go registriert habt – und schon sollten euch die beiden Gratis-Gegenstände auf eurem Account gutgeschrieben werden.

