Gratis-Games bei GOG: Sichert euch jetzt gleich zwei kostenlose Abenteuer-Hits

Bei GOG könnt ihr euch nur für kurze Zeit zwei Abenteuer-Klassiker sichern.

Momentan könnt ihr euch für kurze Zeit im GOG-Store zwei spannende Abenteuer-Klassiker für den PC sichern. Wir geben euch hier alle Infos zu dem Gratis-Angebot.

Im GOG-Store könnt ihr euch jetzt nur für kurze Zeit die beiden beliebten Abenteuer Syberia und Syberia 2 vom Studio MC2-Microïds für den PC sichern. Die beiden "Point and Click"-Adventures sind noch bis Samstagmittag kostenlos auf der Startseite des Stores verfügbar – ihr solltet also am besten keine Zeit verlieren.

Syberia & Syberia 2: Gratis-Games bei GOG

Syberia wurde 2002 releast und erzählt die faszinierende Geschichte der Juristin Kate Walker, die bei einer Reise in die französischen Alpen auf ein fantastisches Geheimnis stößt. Im Nachfolger von 2004 wird ihre Geschichte weitererzählt, während sie sich auf die spannende Suche nach einem Fabelwesen begibt.

Beide Abenteuer mit Steampunk-Elementen wurden von dem belgischen Comiczeichner Benoît Sokal entworfen und von Kritikern wie auch Gamern beim Release positiv aufgenommen. Syberia erhielt auf Metacritic einen Metascore von 82 und einen User-Score von 8,5, während sich Syberia 2 auf Metacritic einen Meta-Score von 80 und einen User-Score von 8,4 sicherte.

Angebot bei GOG: Syberia & Syberia 2 gratis sichern

Um euch jetzt noch schnell Syberia und Syberia 2 gratis im GOG-Store zu sichern, müsst ihr euch dort zunächst einmal nur mit eurem Account anmelden. Dann könnt ihr auf der Startseite des Shops auf das entsprechende Banner klicken und euch so die Abenteuer-Klassiker sichern. Ansonsten könnt ihr die Spiele auch direkt über den folgenden Button finden:

Hier geht's zum Syberia-Angebot bei GOG!

In unserem Video stellen wir euch die Spiele-Highlights des Jahres vor:

