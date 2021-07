Skyrim-Spieler findet das geheime Ziel der Assassinen

Die Dunkle Bruderschaft verbirgt etwas vor euch. Ein Spieler zeigt, wie ihr das geheime Ziel findet. Bildquelle: Getty Images/ nicoletaionescu

Die Aufnahme in die Dunkle Bruderschaft ist eine blutige Angelegenheit. Ein Skyrim-Spieler hat jetzt aber herausgefunden, hinter wem die Assassinen während der ersten Prüfung wirklich her sind. Teil der Lösung ist einer der nutzlosesten Zauber im Spiel.

Skyrim: Was ist die ideale Lösung der Assassinen-Prüfung?

Das Initiationsritual der Dunklen Bruderschaft in The Elder Scrolls 5: Skyrim stellt euch vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Die Attentäterin Astrid verlangt, dass ihr bei einem Auftrag der Gilde helft und einen der drei Gefangenen im Raum zur Strecke bringt. Sie verrät jedoch nicht, wer das echte Ziel ist.

Der Reddit-Nutzer DarkSteveYT hat das Rätsel der Quest gelöst. Alles was er dafür benötigt, ist der Illusionszauber "Hellsehen". In den meisten Fällen ist der Zauber vollkommen nutzlos, da er nichts weiter tut, als eine magische Linie zum nächsten Questmarker anzuzeigen. In diesem Fall führt der Pfad jedoch direkt zu einem der drei Gefangenen: Dem wahren Ziel des Meuchel-Auftrags.

Ihr müsst der Dunklen Bruderschaft nicht beitreten

Der Khajiit Vasha wirkt ohnehin ziemlich verdächtig. Er selbst gibt zu, dass er es als persönliche Beleidigung gesehen hätte, nicht von seinen Feinden umgebracht zu werden. Trotzdem wird in den Kommentaren die Zuverlässigkeit des Zaubers angezweifelt.

Einige User verweisen auf das Skyrim-Wiki, in dem steht, dass Hellsehen zu einem zufälligen Ziel zeigt. Das umfassendere "The Elder Scrolls"-Wiki hält jedoch dagegen und verrät, dass Vasha immer ausgewählt wird. Auch DarkSteveYT schreibt, dass er das Experiment mit mehreren Charakteren getestet habe und Hellsehen immer auf Vasha zeigte.

Die Quest "Wer solche Freunde hat …" hat tatsächliche mehrere Lösungswege. Astrid ist es letztendlich egal, für welches Ziel ihr euch entscheidet. Alternativ könnt ihr jedoch auch die Attentäterin selbst angreifen. Nach ihrem Tod ist der Weg der Dunklen Bruderschaft jedoch versperrt. Stattdessen könnt ihr es euch zur Aufgabe machen, die mörderische Gilde zu zerstören.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4]

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Ein Skyrim-Fan findet heraus, wer das wirkliche Ziel der Dunklen Bruderschaft ist. Der Zauber "Hellsehen" ist damit zumindest einmal nützlich. Wie habt ihr die Quest gelöst? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.