Epic verteilt Geschenke: Sichert euch jetzt zwei neue gratis PC-Spiele

Epic Store: Holt euch jetzt zwei Sci-Fi-Games gratis.

Im Epic Games Store könnt ihr euch jetzt wieder zwei neue Spiele schnappen – und das völlig kostenlos. Diese Woche kommen Abenteuer und Strategie-Fans voll auf ihre Kosten.

PC-Zocker können sich aktuell wieder zwei Gratis-Spiele im Epic Games Store sichern. Ganz besonders Science-Fiction-Fans werden sich über die neue Auswahl freuen, denn beide Spiele lassen euch fremde Planeten erkunden.

Gratis-Games im Epic Games Store: Super für Sci-Fi-Fans

Die Gratis-Games im Epic Store stehen in dieser Woche ganz im Zeichen von spannenden Weltraum-Abenteuern. In Obduction, einem Spiel der Macher der Kult-Reihe Myst, werdet ihr von Außerirdischen entführt und auf einem fremden Planeten ausgesetzt. Daraufhin müsst ihr dort Rätsel lösen und eurer neuen Umgebung auf den Grund gehen, um einen Weg zurück nach Hause zu finden.

Schaut euch den Launch-Trailer zu Obduction hier im Video an:

Im neuen Strategie-Spiel Offworld Trading Company müsst ihr euch dagegen in einem knallharten Konkurrenzkampf um die Ressourcen und wirtschaftliche Vorherrschaft auf dem Mars behaupten. Das Spiel wurde von Soren Johnsen entworfen, dem Lead-Designer von Civilization 4, und verspricht knifflige Herausforderungen für echte Taktik-Füchse.

Schaut euch den Trailer zu Offworld Trading Company hier im Video an:

Hier findet ihr die aktuellen Gratis-Games im Epic Games Store im Überblick:

Beide Spiele sind noch bis zum 22. Juli um 17 Uhr im Epic Games Store verfügbar. Ihr müsst sie euch also bis dahin im Store sichern und könnt sie dann kostenlos herunterladen. Im Anschluss daran könnt ihr euch in der nächsten Woche auf das Tower-Defense-Spiel Defense Grid: The Awakening und den Ego-Shooter Verdun sichern.

Was haltet ihr von den beiden Gratis-Games im Epic Store für diese Woche? Kennt ihr die beiden Sci-Fi-Spiele schon? Und über welche anderen Games würdet ihr euch in Form eines Gratis-Angebots freuen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!