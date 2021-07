7 Spiele, die von Fans heldenhaft am Leben gehalten werden

Fans bündeln ihre ganzen Kräfte und eilen ihren Lieblingsspielen zur Hilfe. Bildquelle: Bethesda, SureAI.

Es geschieht immer wieder, da müssen Spieler den Tod ihres geliebten Games oder Franchises mit ansehen, weil die Entwickler es im Stich lassen. In diesen Momenten formieren sich oftmals leidenschaftliche Fans, um Spiele wiederzubeleben, oder sie einfach am Leben zu halten. Sei es durch Mods, Remakes oder komplette Neuinterpretationen. In folgender Bilderstrecke schauen wir uns 7 dieser heldenhaften Spiele-Rettungen an.

Fans eilen zur Spiele-Rettung

In Zeiten, in denen Spiele immer seltener fertig auf den Markt kommen und Spieleentwickler die Wünsche der Communities nicht wirklich berücksichtigen, bleiben auch immer vielversprechende Spiele und Reihen auf der Strecke.

Doch das muss nicht immer den Tod eines Spiels bedeuten. Denn begabte Fans und fleißige Modder zeigen immer wieder eindrucksvoll, wie sie sich kaputten Spielen annehmen und sie einfach selbst verbessern.

Ob Inhaltserweiterung, Fan-Remake oder geistige Nachfolger vernachlässigter Games – Fans schlüpfen immer öfter in die Rolle der Entwickler und machen dabei einen wirklich beeindruckenden Job. In folgender Bilderstrecke seht ihr sieben Spiele, die heldenhaft von ihren Communities am Leben gehalten werden:

Hier geht es zur Bilderstrecke von unseren Kollegen bei GIGA Games: 7 Spiele, die von ihren Fans beeindruckend gerettet werden

Welche Spiele-Rettung hat euch am meisten überrascht? Werdet ihr eines der Fan-Remakes vielleicht sogar einmal selbst ausporbieren? Und kennt ihr weitere Projekte, bei denen die Community fleißig Hand anlegt? Besucht uns einfach auf Facebook und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne dort in den Kommentarbereich.