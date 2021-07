Wie kann der Joy-Con-Drift behoben werden? Die Lösung könnte einfacher sein, als gedacht. Bildquelle: Getty Images/ stockfour/ Iskarka

Der Joy-Con-Drift der Nintendo Switch ist zweifellos eines der lästigsten Probleme der Hybrid-Konsole. Ein cleverer Fan hat jetzt jedoch eine mögliche Lösung entdeckt. Alles was ihr dafür benötigt, ist ein kleines Stück Pappe.

Nintendo Switch: Wie kann der Joy-Con-Drift behoben werden?

Nintendo scheint es auch nach vier Jahren nicht geschafft zu haben, das Problem des Joy-Con-Drifts zu lösen. Der lästige Fehler bewirkt, dass der Switch-Controller Eingaben wahrnimmt, die vom Spieler gar nicht getätigt wurden. Der YouTuber VK’s Channel scheint jetzt jedoch eine Möglichkeit gefunden zu haben, den Drift endgültig aus der Welt zu schaffen.

In seinem Video geht er ausführlich auf die Ursache des Joy-Con-Drifts ein. Falls ihr euch jedoch nur für die Lösung interessiert, könnt ihr direkt zur Minute 6:35 springen. Sobald der Controller geöffnet wurde, legt er einfach ein kleines Stück Pappe unter den Mechanismus des Joysticks. Laut dem YouTuber würde der zusätzliche Druck den Fehler bereits beheben. Auch nach zwei Monaten hätten seine Joy-Cons nicht wieder zu driften begonnen.

Joy-Con-Reparatur ist nicht ohne Risiken

Auch für Nintendo sollte es demnach eigentlich ein Leichtes sein, den Joy-Con-Drift endgültig zu beheben. Es ist jedoch durchaus möglich, dass das Problem mehrere Ursachen hat und der YouTuber nur eine davon beseitigen konnte.

Das Herumschrauben an den eigenen Joy-Con-Drifts kann allerdings die Garantie beeinträchtigen. Wer nicht genau weiß, was er tut, kann den Controller außerdem noch schlimmer beschädigen. Auch die offizielle Reparatur durch Nintendo hat jedoch seine Nachteile. So sei es bereits häufig vorgekommen, dass der Reparaturdienst nicht die selben Joy-Cons zurücksendet, die eingeschickt wurden.

Die Nintendo Switch leidet unter dem Joy-Con-Drift. Ein YouTuber könnte jetzt jedoch eine Lösung gefunden haben. Werdet ihr den Pappe-Trick ausprobieren? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.