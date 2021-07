„Among Us“-Alternative für Erwachsene: Verratet und esst eure Freunde

In Dread Hunger geht es detulich brutaler zu als in Among Us. (Bild: Digital Confectioners//Innersloth)

Das Survival-Game Dread Hunger befindet sich auf Steam gerade im Early Access und ist eine deutlich brutalere und komplexere Variante des Among-Us-Prinzips. Als Verräter habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, die Crew um die Ecke zu bringen – doch der grausame Hunger betrifft alle Spieler.

Eine Expedition in die grausame Arktis

Das grundlegende Spielprinzip ähnelt zwar dem von Among Us aber in Dread Hunger geht es deutlich brutaler und erbarmungsloser zu. Ein Schiffs-Crew aus acht Mitgliedern macht sich im 19. Jahrhundert auf den Weg durch die kanadische Arktis. Die Expedition ist schon gefährlich genug, doch befinden sich auch noch zwei Verräter (Thralls) an Bord, die dafür sorgen wollen, dass niemand die eisige Kälte lebend verlässt.

Die Crew muss natürlich dafür sorgen, das Schiff in Gang zu halten und ständig Reparaturen ausführen. Doch nicht nur die Verräter sind eine Gefahr, sondern auch die Kälte, der Hunger und alles, was die Arktis an Flora, Fauna und Wetter zu bieten hat. Die Spieler müssen sich warmhalten und essen, Brennmaterial und Nahrung sind aber rar gesät und nach einigen Tagen des Hungers fragt sich der ein oder andere, ob wirklich alle Crew-Mitglieder zwei Arme brauchen. In Dread Hunger könnt ihr nämlich auch die anderen Spieler essen.

Alles will euch töten

Nicht nur vor den Verrätern müsst ihr euch in Acht nehmen, denn auch** Wölfe oder Eisbären** wollen euch aufessen. Selbst wenn ihr euch als Crew gegen das Verarbeiten der eigenen Mitglieder zu Eintopf entschieden habt (was bei den Verrätern eine gefährliche Wette ist) begegnen euch auf eurer Reise Kannibalen, denen die Regeln eurer Crew recht egal sind. Übrigens will euch auch das Wetter häufig nichts Gutes und ihr müsst mit dem Schiff einem Blizzard entkommen.

Mehr Möglichkeiten für die Verräter

Neben den Waffen wie Pistolen, Gewehre oder Säbel können Verräter auch zu anderen Methoden greifen, um die Crew zu dezimieren. Zum Beispiel vergiften sie das Essen, benutzen Sprengfallen oder veranstalten dunkle Rituale. Eine weitere Möglichkeit wäre das Anlocken wilder Tiere, die dann die blutige Arbeit übernehmen.

Dread Hunger Dread Hunger - Early Access Trailer

Aktuell befindet sich Dread Hunger noch im Early Access auf Steam (noch für die nächsten sechs bist acht Monate) und kostet 21 Euro. Was sagt ihr zu dem der deutlich düsteren und brutaleren Variante des Among-Us-Prinzips?