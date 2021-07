Die Releases der KW 29 können sich sehen lassen! (Bild: Spokko Sp. z o.o. / Robot Entertainement)

Auf große Blockbuster müsst ihr in dieser Juli-Woche verzichten. Dafür aber stehen spannende Indie-Spiele parat, die durchaus den einen oder anderen Blick wert sind.

Cris Tales | 20. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Im JRPG Cris Tales kommen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen: Protagonistin Crisbell verfügt über die mächtige Fähigkeit, in verschiedene Zeitepochen zu springen, um die Bürger des Königreichs Crystallis zu retten. Der Epochensprung kann aber auch dafür genutzt werden, um überraschende Angriffe auf Gegner zu starten.

Als Spieler begebt ihr euch mit Crisbell auf eine Abenteuerreise, sucht neue Verbündete, bekämpft zahllose Feinde und müsst immer wieder Entscheidungen treffen. Diese können Auswirkungen auf die verschiedenen Zeitepochen haben und unter Umständen einem NPC sogar die Zukunft kosten.

Cris Tales ist bereits seit einiger Zeit in Entwicklung und versteht sich selbst als Liebeserklärung an japanische Rollenspielklassiker. Der Release findet dabei für alle Plattformen statt, ob PC oder alte und neue Konsolen.

Cris Tales - [PlayStation 4]

Death's Door | 20. Juli

PC / Xbox One / Xbox Series X

Die Krähe hat in Death's Door einen recht eintönigen, aber wichtigen Job: Die Seelen der Toten ernten und die Uhr stempeln. Eines Tages wird besagter Krähe jedoch eine Seele gestohlen und der Dieb flieht ausgerechnet in ein Reich, wo der Tod noch nicht vor Ort war. Hier leben Wesen ewig lang und streben nach Macht.

Dennoch muss die Krähe da durch und zu entsprechenden Maßnahmen greifen. Diese umfassen Nah- und Fernkampfwaffen sowie Magie, um die verschiedenen Feinde zu besiegen. Neben dem recht actionlastigen Gameplay, bei dem ihr zudem eure Fähigkeiten nach und nach verbessern könnt, versprechen die Entwickler eine humorvolle Geschichte.

Der Release von Death's Door findet zu Beginn nur für den PC und die Xbox-Konsolen statt. Eine Umsetzung für die PlayStation-Generation ist bislang nicht geplant.

Mini Motorways | 20. Juli

PC

Mit Mini Metro hat das Studio Dinosaur Polo Club einst einen kleinen Indie-Erfolg erzielt. Nun folgt ein indirekter Nachfolger mit dem passenden Namen Mini Motorways. Statt sich nur um die U-Bahn zu kümmern, geht es dieses Mal um den gesamten Verkehr einer stetig wachsenden Metropole.

Euer Ziel ist es, den Verkehr so zu bauen, dass Reisende möglichst schnell und ohne Stau zu ihrem Ziel kommen. Was anfangs noch recht simpel erscheinen mag, wird aber mit zunehmender Spielzeit immer komplexer.

Mini Motorways wurde bereits 2020 zeitexklusiv für die Apple Arcade veröffentlicht. Nun folgt der Release für den PC. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist ebenfalls angekündigt, soll aber erst 2022 folgen.

The Witcher: Monster Slayer | 21. Juli

Android / iOS

Das Universum von The Witcher findet seinen Weg in die Augmented Reality. In The Witcher: Monster Slayer streifen Monster durch die Welt und ihr müsst euch als frisch ausgebildeter Hexer darum kümmern. Ähnlich wie in Pokémon Go seid dafür mit eurem Handy draußen unterwegs und löst Quests, kämpft gegen Monster und verbessert euren Charakter mit neuen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen.

In The Witcher: Monster Slayer trifft Fantasy auf Pokémon Go:

Der Release von The Witcher: Monster Slayer findet sowohl auf Android als auch iOS zeitgleich statt. Bereits jetzt können sich Spieler vorregistrieren, um direkt am Veröffentlichungstag loslegen zu können.

Orcs Must Die! 3 | 23. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Die Orcs sind wieder los: In Orcs Must Die! 3 kämpft ihr entweder alleine oder im Koop-Modus gegen Dutzende von grünen Feinden, die euch an den Kragen wollen. Um den Ansturm zu überleben, gilt es wie in den Vorgängern Verteidigungsanlagen aufzubauen und selbst aktiv in den Kampf einzugreifen.

Neu in Orcs Must Die! 3 sind die Kriegsschauplätze, bei denen es sich im Grunde um sehr große Level handelt. In diesen droht ein Ansturm von mehreren Hundert Orks pro Welle, weshalb ihr passenderweise auf große Kriegswaffen, wie etwa einem Katapult, zurückgreifen könnt.

In Orcs Must Die! 3 warten dem Namen gerecht jede Menge Orks auf euch:

Der erste Release von Orcs Must Die! 3 ist vor gut einem Jahr bei Google Stadia erfolgt. Mittlerweile ist die exklusive Phase vorüber, weshalb das Tower-Defense-Spiel nun auch für den PC und die Konsolen erscheint. Lediglich die Nintendo Switch wird nicht bedient.

Hunderte bis Tausende von Orks über den Jordan schicken, ein ungewöhnliches JRPG ausprobieren, für den Tod als Krähe arbeiten oder im Witcher-Universum auf ein neues Abenteuer gehen: Die kommende Woche bietet im kleinen Segment ordentlich Abwechslung.