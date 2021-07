Cyberpunk 2077: Spieler machen sich über neue Marketing-Kampagne lustig

Eine neue Marketing-Kampagne für Cyberpunk 2077 wird auf Reddit veralbert. (Bildquelle: izusek, Getty Images)

Eine Marketing-Kampagne zu Cyberpunk 2077 sollte die Leistungen der Spieler in den Vordergrund stellen. Doch die Reddit-Community reagiert nun mit Spott auf die Aktion von CD Projekt Red.

In den letzten Wochen hat Entwickler CD Projekt Red die Twitter-Kampagne #CyberpunkInNumbers gestartet und damit die Errungenschaften der Gamer-Community in Cyberpunk 2077 herausgestellt. Die Aktion stößt nun aber im Cyberpunk-2077-Subreddit auf eine ungewollte Reaktion der Spieler.

Cyberpunk 2077: Kampagne löst Spott aus

In der Twitter-Kampagne #CyberpunkInNumbers hat CD Projekt Red einige nennenswerte Statistiken und Fakten über die Spielerfahrungen in Cyberpunk 2077 gepostet – darunter zum Beispiel, dass Spieler insgesamt 6,36 Millionen Stunden im Charakter-Editor verbracht, 41 Prozent den Street-Kid-Pfad gewählt und 147 Milliarden Eurodollar an Viktor übergeben haben.

Während die Kampagne klar darauf abzielt, zu zeigen, was in Cyberpunk 2077 alles möglich ist, hat die Reddit-Community einen anderen Weg gewählt: Posts mit dem Titel "Cyberpunk by Numbers" sind dort vor Kurzem aufgetaucht und zielen darauf ab, die Versäumnisse des Spiels aufzuzeigen. Unter anderem erinnern die User daran, dass bisher null Kugeln von Spielern beim Fahren abgeschossen, null Eurodollar in Apartment-Upgrades investiert wurden und null Prozent der Spieler mit der U-Bahn gefahren sind.

**Hier findet ihr einige der "Cyberpunk by Numbers"-Reddit-Posts: **

Cyberpunk 2077: Immerhin zurück im PlayStation-Store

Nach dem mittlerweile längst berüchtigten Release-Desaster des Spiels, konnte CD Projekt Red zumindest im Juni die Rückkehr von Cyberpunk 2077 in den PlayStation-Store feiern. Auch wenn das Spiel durch Patches und Updates verbessert worden ist, hat es jedoch offenbar noch immer nicht die Höhen erreicht, die sich Fans versprochen haben. Und wie die Reddit-Community mit den "Cyberpunk by Numbers"-Posts beweist, werden sie dies CD Projekt Red so schnell auch nicht vergessen lassen.

In unserem Video zeigen wir euch die Spiele-Highlights 2021:

Was haltet ihr von der CyberpunkInNumbers-Kampagne? Findet ihr die Reddit-Posts angebracht? Und habt ihr euch Cyberpunk 2077 im PlayStation-Store gekauft? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!