Nintendo-Hit: Switch-Spiel entpuppt sich überraschend als Bestseller

Nintendo konnte in der ersten Jahreshälfte einen echten Überraschungs-Hit landen! (Bild: GIGA / Nintendo / Getty Images – AaronAmat)

Die erste Hälfte des Jahres ist vorbei – Zeit, um die bisherigen Spiele-Bestseller zu küren! Statt FIFA, Minecraft und Co. sichert sich ein Überraschungs-Hit von Nintendo den ersten Platz.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Switch-Remake ist Europa-Bestseller

Es gibt einige Spiele-Dauerbrenner, die man fast immer in den Bestseller-Listen findet. GTA 5, FIFA, Minecraft oder Call of Duty verkaufen sich immer wie geschnitten Brot.

In Europa hat es trotzdem ein anderes Spiel geschafft, sich den ersten Platz auf dem Treppchen der meisterverkauften Spiele im Jahr 2021 unter den Nagel zu reißen: Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Das geht aus einer neuen Meldung des deutschen Marktforschungsinstituts GfK hervor.

Bei dem schicken Jump and Run handelt es sich um ein Switch-Remake des Originals Super Mario 3D World für die Wii U, welches um einen neuen DLC erweitert wurde und seit Februar 2021 offiziell im Handel erhältlich ist.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury bei Amazon anschauen

In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlande, Norwegen, Österreich und der Schweiz führt das Switch-Spiel von Nintendo die Bestseller-Liste an. FIFA 21 muss sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Eine weitere Überraschung findet sich beim Träger der Bronzemedaille – denn auch die kann sich Nintendo dank Mario Kart 8 Deluxe sichern.

Hinweis: Die GfK berücksichtigt bei der Erstellung nur die Verkaufszahlen physischer Spieleversionen. Digitalverkäufe werden also nicht mit einbezogen.

GfK: Das sind die Spiele-Bestseller in Deutschland

Auch die Konsolen- und PC-Bestseller in Deutschland wurden durch die GfK ermittelt. Auf der Switch dominiert auch bei uns Super Mario 3D World + Bowser's Fury, auf der PS4 und Xbox One hingegen sichert sich FIFA 21 den ersten Platz.

Bei den Next-Gen-Konsolen hingegen sieht das Ergebnis etwas anders aus. PS5-Spieler greifen am häufigsten zu Ratchet & Clank: Rift Apart, bei Besitzern einer Xbox Series X|S ist hingegen das Horrorspiel Resident Evil Village am begehrtesten.

Eine besondere Überraschung gibt es für alle PC-Spieler: Den ersten Platz in Deutschland sichert sich nämlich das inzwischen gut abgehangene Die Sims 4.

Was sagt ihr zur aktuellen Auswertung der GfK? Hättet ihr erwartet, dass sich Super Mario 3D World + Bowser's Fury tatsächlich den ersten Platz sichern kann? Oder hattet ihr ein ganz anderes Spiel an der Spitze erwartet? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!