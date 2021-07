Bei MediaMarkt könnt ihr euch 3 Spiele für den Preis von 2 sichern.

Bei MediaMarkt gibt es aktuell wieder Games im 3er-Pack: Holt euch jetzt drei Spiele für den PC, die PS4/PS5 oder eure Xbox und bekommt eins davon geschenkt. Hier findet ihr die Highlights der Spar-Aktion!

MediaMarkt bringt die Gutscheinheft-Aktion zurück – und damit könnt ihr euch auch wieder über die beliebte "3 Spiele für 2"-Aktion freuen. Schnappt euch jetzt drei Spiele für die PS4, PS5, Xbox oder den PC – das günstigste davon bekommt ihr gratis dazu.

Hier geht's zur 3-für-2-Aktion bei bei MediaMarkt!

3 für 2: PlayStation-, PC- und Xbox-Spiele im Angebot

Wenn ihr für eure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oder euren PC noch neues Spielematerial sucht, dann habt ihr jetzt bei Saturn die perfekte Gelegenheit, eure Sammlung etwas aufzustocken. Legt euch dazu einfach drei Spiele aus der Auswahl in den Warenkorb. Das günstigste Spiel bekommt ihr dann geschenkt. Die "3 für 2"-Aktion gilt noch bis zum 3. August 2021. Einige der Spiele sind übrigens bereits im Preis reduziert, ihr könnt somit also gewissermaßen doppelt sparen.

PS4/PS5

Xbox One/Xbox Series X

PC

Hier geht's zur Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt!

In unserer Bilderstrecke geben wir euch Tipps für die Schnäppchenjagd:

Wie gefällt euch die "3 für 2"-Aktion bei MediaMarkt? Welche Spiele der Auswahl sind für euch besonders interessant? Und was wünscht ihr euch von der nächsten Gaming-Aktion? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!