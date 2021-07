Dead by Daylight: Spieler schafft "unmögliche" Flucht, Fans sind begeistert

Dead by Daylight: Ein Spieler hat in einer verlorenen Partie das Glück herausgefordert – und das Unmögliche geschafft! Bildquelle: Getty Images / SIphotography.

Wenn der Killer in Dead by Daylight sämtliche Spieler in die Enge getrieben hat, ist die Partie eigentlich gelaufen. Reddit-User bananafishies konnte das Spiel allerdings in letzter Minute noch wenden – mit unverschämten Glück.

Dead by Daylight: Eine Flucht, die quasi unmöglich ist

Ein Killer gegen vier Survivor: In Dead by Daylight braucht ihr Nerven aus Stahl, um dem Tod zu entgehen. Oder unverschämtes Glück, wie Reddit-User bananafishies in seinem Clip zeigt, der die Community zurzeit extrem begeistert. Seine Partie ist so gut wie verloren: Während der Killer alle Mitspieler bereits ausgeschaltet hat, hängt bananafishies zuletzt am Haken. Und dann wagt er die Flucht des Jahrhunderts! Im unteren Clip könnt ihr selbst dabei mitfiebern:

Tatsächlich gelingt es ihm, sich vom Haken zu befreien und dann folgt die nächste Überraschung: Direkt vor ihm erscheint eine Fluchtluke, durch die er kriechend entkommen kann. Allein die Wahrscheinlichkeit, sich vom Haken zu befreien, liegt in Dead by Daylight bei geringen vier Prozent. Dass die Luke ihm dann noch zur Rettung kommt, ist derartig unwahrscheinlich, dass es fast unmöglich ist oder nur in einer von tausenden Partien vorkommen kann.

Dementsprechend hoch fällt die Begeisterung der Community von Dead by Daylight aus. „Das ist die krasseste Glückspartie, die ich jemals gesehen habe. Das Universum hat andere Pläne für dich“, schreibt beispielsweise Reddit-User lastofhisnamefornow. „Ich wäre sehr traurig, wenn ich der Killer gewesen wäre“, fügt Reddit-User TechStoreZombie hinzu.

Dead By Daylight

Als alles verloren schien, gelingt einem Spieler in Dead by Daylight eine äußerst spektakuläre Flucht. Die Community ist begeistert, der betreffende Killer vermutlich sehr wütend. Ob dem Spieler das nochmal gelingt, ist stark zu bezweifeln.