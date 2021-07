Skyrim kann einpacken: Minecraft ist jetzt noch schöner als Himmelsrand

Ein Video zeigt eine beeindruckende Landschaft in Minecraft und bringt Spieler zum Staunen. Bildquelle: Getty Images/AaronAmat.

Der zweite Teil des großen Minecraft-Updates rückt näher und Fans des Survival-Spiels können sich jetzt schon einmal einen Vorgeschmack der kommenden, mächtigen Landschaften holen. Ein Spieler zeigt auf Reddit ein Video, das einen atemberaubenden Ausblick wie aus Skyrim und Co. präsentiert.

Minecrafts neue Welt wird mächtig

Der zweite Part des heiß erwarteten "Caves and Cliffs"-Updates ist im Anmarsch und wird mit besseren Landschaften bei der Welt-Generierung glänzen.

Eine experimentelle Version des 1.18 Patches ist jetzt schon spielbar. Ein Spieler auf Reddit gibt in einem Video einen schönen Vorgeschmack, wie viel interessanter und schöner die Landschaft von Minecraft zukünftig werden könnte:

Bei der gezeigten Welt handelt es sich um eine vordefinierte Map, bei der mit Mods und Shader ordentlich nachgeholfen wurde, um dieses Ergebnis zu erzielen.

Die kommenden Berglandschaften könnten dennoch ähnlich imposant sein, auch in der Standard-Version des Spiels.

Reddit feiert den Skyrim-artigen Ausblick

Auf Reddit kassiert das beeindruckende Video mittlerweile über 34.000 Upvotes und wird in höchsten Tönen gelobt.

Die Renderdistanz der Welt sorgt für die größte Bewunderung: Denn eine solche Landschaft samt der verschiedenen Mods frisst eine beachtliche Menge an Rechnerleistung, was der Ersteller im Thread auch bestätigt.

Der beeindruckende Ausblick auf dem Berggipfel wird von vielen mit Spiele-Blockbustern wie The Elder Scrolls 5: Skyrim oder auch einem The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen.

Ein anderer Spieler treibt es auf die Spitze und kitzelt noch mehr Realismus aus Minecraft heraus, wie dieser Reddit-Post zeigt:

Solche Welten werden euch im Survival-Game allerdings auch mit dem neuen Update nicht erwarten. Um dieses Bild zu kreieren, hat der Ersteller mit Zusatz-Software ordentlich nachgeholfen. Das Ergebnis ist aber dennoch bewundernswert.

Was sagt ihr zu der atemberaubenden Landschaft in Minecraft? Kann es Skyrim und Co. mittlerweile das Wasser reichen? Und freut ihr euch schon auf den zweiten Teil des "Caves and Cliffs"-Updates? Schreibt uns eure Meinungen dazu gerne via Facebook in die Kommentare.