3800 PS4-Konsolen in Lagerhalle entdeckt – mit kuriosem Zweck

Während viele Spieler aktuell versuchen, an eine PlayStation 5 zu kommen, erfreut sich die PS4 weiterhin großer Beliebtheit. In einer Lagerhalle werden jetzt sogar mehrere tausend Konsolen entdeckt, die jedoch mit einer ganz bestimmten Aufgabe betreut waren.

Welchem Zweck dienen 3800 PS4-Konsolen in einer Lagerhalle?

Theoretisch kann jeder Spieler mit seiner PlayStation 4 Geld verdienen. Alles war er dafür tun muss, ist FIFA 21 zu spielen, teure Ultimate-Team-Karten zu sammeln und den eigenen Account dann zu verkaufen. Das ganze hört sich nicht sonderlich lohnend an? Mit mehreren tausend Konsolen sieht die Sache vielleicht ganz anders aus.

Wie Kotaku berichtet haben Sicherheitskräfte in der Ukraine eine vermeintliche Crypto-Farm gestürmt. Angeblich wurde Strom aus dem nationalen Stromnetz abgezweigt. Im Inneren der Lagerhalle stießen der Entwickler auf 3800 PS4-Konsolen. Während zunächst vermutet wurde, dass die Konsolen für das Mining von Kryptowährung verwendet wurden, hat die ukrainische Seite Delo jetzt herausgefunden, dass ihr Zweck vermutlich darin bestand, automatische Spiele in FIFA 21 zu bestreiten.

Bildquelle: Ukraine's Security Service (SBU)

Wie viel Geld steckt in FIFA Ultimate Team?

Laut Kotaku sei es das Ziel der Betreiber gewesen, mit den automatischen Spielen Ingame-Währung zu verdienen. Die angesammelten Münzen oder der ganze Account können dann für echtes Geld verkauft werden.

Es ist nicht allzu überraschend, dass der Ultimate Team Modus für diese Zwecke genutzt wird. Schließlich hat EA den Modus so konzipiert, dass Spieler praktisch Glücksspiel betreiben müssen, um gute Team zusammenzustellen. Für den Publisher lohnt es sich. Laut dem Jahresbericht für 2020 hat EA mit den Ultimate-Team-Modi verschiedener Sportspiele insgesamt 1.62 Milliarden Dollar verdient. Ein "wesentlicher Anteil" käme dabei von den FIFA-Spielen.

