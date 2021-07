Das seit Ewigkeiten angekündigte New World soll in einem Monat erscheinen. Die Charts erobert es allerdings jetzt schon – aus einem guten Grund.

Mehrere Jahre hat es gedauert, nun ist der Release des MMOs von Entwickler Amazon Games zum Greifen nahe. Überraschenderweise erobert New World jetzt schon die PC-Charts. Das dürfte vor allem mit der anstehenden Closed Beta zusammenhängen.

New World in den PC-Charts: Wer früher spielen will, muss vorbestellen

Im September 2016 kündigte Amazon auf der TwitchCon seine ersten eigenen Videospielproduktionen an, wozu auch das "Open World"-MMO New World gehörte. Heute, fünf Jahre später, sind viele der Amazon-Spiele gefloppt oder gecancelt worden, New World dagegen bleibt als letzte große Hoffnung übrig. Dafür sprechen auch die aktuellen Steam-Charts der weltweiten Topseller, die von der Vorbesteller-Version angeführt werden. In dem unteren Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von New World verschaffen:

Das MMO von Amazon: Wird es das Ruder herumreißen und alle Fans begeistern könnnen?

Der Chart-Platz mag für manche sicherlich merkwürdig wirken, zumal das MMO erst am 31. August für PC erscheinen soll. Warum kaufen es dann jetzt schon so viele Spieler? Das dürfte mit der Closed Beta zusammenhängen, die vom 20. Juli bis zum 2. August stattfindet. Und hier kommt ein cleverer Schachzug von Entwickler Amazon Games zum Tragen: Wer nicht zu den Auserwählten unter den Beta-Anmeldungen gehört, kann sich trotzdem ein Ticket für die Closed Beta sichern, indem er das Spiel vorbestellt.

Echtzeit-Kämpfe, Open World, Fraktionen – New World sieht in den Gameplay-Trailern vielversprechend aus. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Eindrücken sich die Beta-Spieler zurückmelden werden und wie sich das MMO dann zum Release schlagen wird. Die Steam-Charts sprechen auf jeden Fall dafür, dass die PC-Spieler heiß auf das Spiel sind.

New World soll am 31. August 2021 für PC erscheinen unf führt bereits einen Monat vor Release die Steam-Charts an, weil anscheinend viele Spieler über eine Vorbestellung an der kommenden Closed Beta teilnehmen wollen. Es bleibt spannend, ob New World das Ruder der Amazon-Games noch herumreißen kann.