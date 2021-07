Nintendo-Switch-Deals: Konsolen- und Joy-Con-Bundles im Angebot

Nintendo-Switch-Bundles: Jetzt bei MediaMarkt im Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch ab jetzt im Rahmen der Gutscheinheft-Aktion tolle Nintendo-Switch-Angebote sichern: Ein Joy-Con- und ein Konsolen-Bundle. Hier findet ihr alle Infos zu den Switch-Deals.

Bei der Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt könnt ihr aktuell wieder im großen Stil sparen. Neben zahlreichen anderen Tech-Angeboten könnt ihr euch auch über zwei attraktive Bundle-Deals für die Nintendo Switch freuen.

Hier geht's zu den Nintendo-Switch-Bundles!

Nintendo-Switch-Bundles bei MediaMarkt sichern

Derzeit könnt ihr bei MediaMarkt zwischen zwei Switch-Bundles wählen – einem Joy-Con-Bundle und einem Konsolen-Bundle. Beide Bundles sind im Rahmen der Gutscheinheft-Aktion noch bis zum 3. August um 20 Uhr verfügbar.

Bei dem Joy-Con-Bundle könnt ihr zwischen einem Joy-Con-Set in vier verschiedenen Farben und einem von drei Spielen wählen – und euch das Bundle für nur 99,99 Euro sichern. Legt einfach beide gewünschte Artikel in euren Warenkorb und ihr bekommt an der Kasse den Rabatt angezeigt.

Beim Nintendo-Switch-Konsolen-Bundle habt ihr die Möglichkeit, euch die Nintendo Switch in zwei verschiedenen Farben zu schnappen und euch dazu eins von vier Spielen aussuchen. Insgesamt kostet dieses Sparpaket nur 349 Euro. Legt einfach eure gewünschte Kombination in den Warenkorb und ihr erhaltet den Rabatt an der Kasse.

In unserem Video zeigen wir euch die nützlichsten Zubehörartikel für eure Nintendo Switch:

