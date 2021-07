PS5: Sony releast insgeheim neue Konsolen-Version

Sony spendiert der PS5 ein überarbeitetes Konsolenmodell.

Leise, still und heimlich tüftelt Sony an der PS5 herum. Ohne eine große Ankündigung wurde nun ein neues Modell releast, bei dem an einigen Stellschrauben der Next-Gen-Konsole gedreht wurde.

Auch wenn ein Großteil der Gamer noch immer Probleme haben, überhaupt in die Nähe einer PS5 zu kommen, verpasst Sony der Next-Gen-Konsole nun eine dezente, aber doch bemerkbare Überarbeitung. Ein offizielles PlayStation-Handbuch in japanischer Sprache bezeugt, dass bei dem neuen Modell CFI-1100B01 vor allem zwei Änderungen vorgenommen wurden.

Neues PS5-Modell mit dezenten Änderungen

Mit dem neuen Konsolenmodell hat die PS5 anscheinend eine Schlankheitskur erfahren – denn anstatt der ursprünglichen 3,9 Kilogramm wiegt die Konsole nun plötzlich nur noch 3,6 Kilogramm. Was genau an den Bauteilen geändert wurde, ist unklar. Möglicherweise könnte die Kühlung optimiert worden sein oder einige Teile durch leichtere Materialien ausgetauscht worden sein. In jedem Fall ist die PS5 nun um 300 Gramm leichter.

Das zweite Upgrade ist ebenfalls subtil, aber dennoch bemerkbar: Laut des Handbuchs wurde die Standfußschraube der PS5 ausgetauscht: Nun verfügt Sonys Konsole über eine Rändelschraube, die anders als ihre Vorgängerin per Hand festgezogen werden kann. Werkzeug ist bei der Befestigung somit also praktischerweise nicht mehr vonnöten.

PS5 Slim: Fans müssen sich noch gedulden

Solche kleineren Änderungen sind im Lebenszyklus einer Konsole per se nichts Ungewöhnliches – trotzdem machen die gesparten 300 Gramm der PS5 zumindest neugierig.

Als echte PS5 Slim kann dieses Modell jedoch natürlich trotzdem nicht gewertet werden. Wenn sich Sony an seinen bisherigen Release-Rhythmus hält, sollte das nächste vollwertige Konsolen-Upgrade wohl nicht vor 2023 erwartet werden. Bis dahin werden sich hoffentlich viele weitere Gamer an der leichteren Bauart und der praktischen Standfußschraube erfreuen können.

