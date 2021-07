Tuning-Update in GTA Online: Fans sind begeistert, aber eine Sache hassen sie

Das neue "Los Santos Tuners"-Update kommt sehr gut bei den GTA-Online-Spielern an. Der einzige Kritikpunkt wird zum Meme-Fest auf Reddit.

Update vom 22. Juli 2021, 14 Uhr 35

Ständig haben die GTA-Online-Spieler etwas an den Updates von Entwickler Rockstar auszusetzen. Oft sind sie zu klein oder zu langweilig. Das neue "Los Santos Tuners"-Update scheint allerdings kaum Wünsche offen zu lassen. Abgesehen von einer Sache, die zurzeit auf Reddit ein Meme-Fest auslöst.

Neues Update in GTA Online: Guter Job, Rockstar! Aber entfernt die Nervensägen!

Eigene Werkstatt, neue Missionen, viele neue Autos – GTA Online ist dank des neuen Updates im Tuning-Fieber. Selten trifft man eine so gute Stimmung auf dem Reddit des Gangster-Multiplayers an. Nach vielen kritisierten Updates scheint dieses den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen zu haben, wie die Reaktionen der Fans zeigen.

Die Spieler von GTA Online fluten das Forum mit Fotos ihrer frisch getunten Autos und zeigen mit Sarkasmus, wie viele Millionen sie bereits in die Inhalte des neuen "Los Santos Tuners"-Update gesteckt haben. Diese Erweiterung hätte auch gerne früher kommen dürfen, so die allgemeine Stimmung auf Reddit.

Eine Sache stößt allerdings sauer bei ihnen auf: Die neuen Auftraggeber KDJ und Sessanta, die sich zu oft mit ihrer nervigen Beziehung in den Vordergrund drängen und den Spieler wie einen Mitarbeiter behandeln, auch wenn dieser der eigentliche Besitzer ihrer Autowerkstatt ist.

Während viele Spieler auf Reddit die beiden Nervensägen durch den Kakao ziehen, ist die Allgemeinheit sehr zufrieden mit dem neuen Update. Die Spieler von Red Dead Online dagegen fühlen sich mit ihrem fehlerhaften Update allerdings erneut von Entwickler Rockstar im Stich gelassen.

Update vom 20. Juli 2021, 17 Uhr

GTA Online – Alle Infos zum neuen Update auf einem Blick

Heute erscheint das "Los Santos Tuners"-Update kostenlos für GTA Online auf allen aktuellen Plattformen. Tuning, Straßenrennen, illegale Geschäfte – endlich können die Spieler ihre größten "The Fast and The Furious"-Traum im Gangster-Multiplayer ausleben. Wir haben euch alle Neuerungen zusammengefasst.

Neuer Treffpunkt für Auto-Fans: Im LS Car Meet (am Rande von Cypress Flats) können bis zu 30 Spieler ihre Autos präsentieren, tunen, andere Auto-Fanatiker neidisch machen und auf Teststrecken fahren. Die Mitgliedschaft im LS Car Meet bringt auch viele Rabatte und Boni mit sich

Im LS Car Meet (am Rande von Cypress Flats) können bis zu 30 Spieler ihre Autos präsentieren, tunen, andere Auto-Fanatiker neidisch machen und auf Teststrecken fahren. Die Mitgliedschaft im LS Car Meet bringt auch viele Rabatte und Boni mit sich Autowerkstatt als neue Einnahmequelle: Stiehlt, modifiziert und liefert Autos, um das große Geld zu machen. Inklusive Mechaniker, Garage mit 10 Plätzen und Wohnraum!

Stiehlt, modifiziert und liefert Autos, um das große Geld zu machen. Inklusive Mechaniker, Garage mit 10 Plätzen und Wohnraum! Neue Raubzüge: Nehmt allein oder mit eurer Crew an neuen mehrteiligen Missionen und krummen Dingern teil

Nehmt allein oder mit eurer Crew an neuen mehrteiligen Missionen und krummen Dingern teil 6 neue Renntypen: Straßenrennserie, Verfolgungsserie, Sprints, Duelle etc.

Straßenrennserie, Verfolgungsserie, Sprints, Duelle etc. 10 neue Fahrzeuge, weitere folgen später: Obey Tailgater S, Annis Euros, Dinka RT3000, Annis ZR350, Vulcar Warrener HKR, Karin Calico GTF, Annis Remus, Dinka Jester RR, Karin Futo GTX, Vapid Dominator GTT

Obey Tailgater S, Annis Euros, Dinka RT3000, Annis ZR350, Vulcar Warrener HKR, Karin Calico GTF, Annis Remus, Dinka Jester RR, Karin Futo GTX, Vapid Dominator GTT Neue Radio-Features: Neue sammelbare Musik, Lieblingssender einstellen, eigenen Sender erstellen

Neue sammelbare Musik, Lieblingssender einstellen, eigenen Sender erstellen Neue Klamotten

Spezielle Boni für Besitzer der kommenden "Next Gen"-Versionen: Klassiker Bravado Banshee aus GTA 3 und Geschwindigkeitsverbesserungen

Klassiker Bravado Banshee aus GTA 3 und Geschwindigkeitsverbesserungen und viele weitere kleine Erweiterungen

Ran an die Wagen! In GTA Online: Los Santos Tuners muss getunt, gestohlen, gefahren und angegeben werden.

Original vom 16. Juli 2021, 16 Uhr 23

GTA Online – Das erwartet euch mit Los Santos Tuners

Der Online-Modus von GTA 5 lebt seit Anfang an unter anderem von den fetten Sportwagen, mit denen die Spieler die Straßen von Los Santos unsicher machen können. Stets werden die virtuellen Garagen und Autohäuser mit neuen PS-Boliden bestückt. Jetzt wurde aber ein Update angekündigt, das Lust auf mehr macht. Der Trailer erinnert dabei fast an einen Film aus der Fast-and-Furious-Reihe. Aber seht selbst:

Mit Los Santos Tuners soll ein Community-Bereich in GTA Online integriert werden, in dem ihr eure aufgemotzten Schlitten euren Mitspielern präsentieren könnt – und das mit passendem Ambiente. Neben dem neuen „Auto-Treff“ dürfen nämlich auch Straßenrennen unterschiedlichster Art nicht fehlen.

Außerdem winkt eine Mitgliedschaft, die euch Zugang zu Polizei-freien Teststrecken gewähren soll. Besonders skrupellose Fahrer mit Bleifuß können sich natürlich auch mit zwielichtigen Gestalten einlassen, um das „schnelle“ Geld zu machen. Um welche Missionen es dabei genau geht, wird im Trailer aber leider nicht geklärt.

Noch mehr „Auto“ in Grand Theft Auto?

Rockstars neuster Trailer ist regelrecht überfrachtet mit fetten Autos. Das lässt vermuten, dass mit dem Update wahrscheinlich auch einige neue fahrbare Untersätze zum Verkauf stehen werden. Außerdem ist anzunehmen, dass GTA Online weiterhin fleißig mit neuen Street-Racern versorgt wird. In welcher Preisspanne sich diese Autos bewegen werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Los Santos Tuners soll schon am 20. Juli erscheinen und wird vermutlich, wie bisher jede Erweiterung von GTA Online, kostenlos spielbar sein. Bis dahin habt ihr noch genug Zeit, um eure Pferde in Red Dead Online zu satteln und die neuen Inhalte von Blood Money zu erkunden, welche Rockstar seinem Western-Abenteuer vor kurzem spendiert hat. Leider verlief der Release dieses Updates etwas holprig, weshalb einige Rockstar-Fans der neuen GTA-Erweiterung etwas skeptisch gegenüberstehen. Aber da hilft nur eines – abwarten!

Schnelle Autos, rasante Straßenrennen und der Geruch von verbranntem Gummi – das neue Update von GTA Online hat für fanatische Autoliebhaber einiges zu bieten. Wenn auch ihr die Gier nach Tempo in euch spürt, könnt ihr euch voraussichtlich ab nächstem Dienstag ins Getümmel stürzen. Wie hoch ist euer Hype-Level? Teilt es uns gern via Facebook mit!