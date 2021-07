Stellt euch als Krähe gegen die Diebe eurer Seelen. Bild:Devolver Digital / Getty Images - Damir Khabirov

Indie-Studios haben oft die besten Ideen, wenn es um unterhaltsames Gameplay geht. Zurecht finden solche Spiele in den vergangenen Jahren immer größeren Anklang. Nun steht ein weiteres kleines Juwel im Scheinwerferlicht der Gamingwelt und wartet darauf, von euch bespielt zu werden.

Sorgt in Death's Door wieder für Seelenfrieden

In dem Spiel namens Death's Door kämpft ihr euch als kleine Krähe durch mal mehr, mal weniger farbenfrohe Level und versucht die euch geraubten Seelen wieder zurückzuholen. Auf dem Weg dahin stehen euch verschiedene Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung.

Diese braucht ihr auch, um euch der Schar an Halbgöttern, Fantasiewesen und von Habsucht getriebenen Kreaturen entgegenzustellen und die verantwortlichen Diebe dingfest zu machen.

Gegnerprojektile schlagt ihr gekonnt zurück oder entgeht diesen mit einer formvollendeten Ausweich-Rolle. Dabei kann der ein oder andere Kampf euch schon mal etwas mehr abverlangen, als vielleicht gedacht. Damit das aber leichter von Hand geht, holt ihr euch über Upgrades und Anpassungen eures schwarzgefiederten Flugfreundes die nötigen Spielvorteile.

Macht euch selbst einen Eindruck von der Kampf-Krähe:

Death's Door Launch Trailer

Death's Door: Schicke Zelda-Optik beeindruckt

Optisch erinnert die Umgebung des Spiels stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Anders als beim Nintendo-Hit erkundet ihr das Land allerdings aus der sogenannten Iso-Perspektive, also von schräg oben betrachtet.

Abgesehen von so manchen Schwarz-Weiß-Passagen wirkt das schön ausgearbeitete Grafik-Setting nicht zu bunt und verleiht der Optik zusammen mit etwas Weichzeichnung einen angenehmen melancholischen Anblick.

Das niedliche Indie Game aus der Entwicklerschmiede von Acid Nerve, die auch für Titan Souls verantwortlich sind, erschien am 20. Juli auf Steam für den PC, die Xbox One und Xbox Series X|S.

Kann Death's Door das nächste große Indie-Meisterwerk des Jahres werden? Was haltet ihr davon? Ab mit euch in die Kommentare auf unserer Facebook-Seite.