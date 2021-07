Epic verschenkt beliebten Shooter für kurze Zeit

Mit viel Geballer und Getöse lockt Epic Games die Spieler diese Woche in seinen Store. (Bild: Getty Images / Massonstock)

Auch diese Woche hat Epic Games wieder zwei Gratis-Games für euch parat. Eines davon ist ein actiongeladener First-Person-Shooter für Multiplayer-Fans. Seid ihr bereit für gnadenlose Grabenkämpfe und intensive Gefechte?

Epic Games verschenkt zwei weitere Games

Wie jede Woche beschenkt Epic Games alle PC-Spieler, die einen Account im Epic Games Store erstellt haben. Auch dieses Mal winken zwei Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bis zum 29. Juli um 17 Uhr könnt ihr euch den Multiplayer-Shooter Verdun und das Tower-Defence-Game Defense Grid: The Awakening kostenlos sichern. Wie immer gilt: Habt ihr die Spiele einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, gehören sie für immer euch.

Verdun: Der First-Person-Shooter Verdun schickt euch im ersten Weltkrieg an die Westfront, um als Infanteriesoldat an spannenden Multiplayer-Gefechten teilzunehmen. Realistische Schlachten und forderndes Gameplay stehen hier im Vordergrund.

Defense Grid: The Awakening: Im Spiel erwarten euch spannende Tower-Defense-Herausforderungen, bei denen ihr eure Basis durch cleveren Bau von Verteidigungsanlagen vor Eindringlingen schützen müsst.

Besonders Verdun könnte ein interessantes Angebot für viele Spieler darstellen. Wenn euch Spiele wie Heroes & Generals oder Hell Let Loose gefallen, solltet ihr der Schlachten-Simulation auf jeden Fall eine Chance geben – kostet ja nix! Leider müsst ihr dafür auf einen Singleplayer-Modus verzichten. Als Entschädigung bekommt ihr ein Spiel mit dem noch relativ unverbrauchten Setting des ersten Weltkrieges, welches schon bei Battlefield 1 ein voller Erfolg war.

Wenn euch die Gratis-Games trotzdem nicht ansprechen, könnt ihr dafür im aktuell laufenden Sommer-Sale im Epic-Store viele Spiele teilweise zum Schleuderpreis abgreifen. Vielleicht winken hier einige Angebote, die ihr zur Sommeraktion bei Steam verpasst habt.

Und was hat Epic als nächstes in petto? Ab dem 29. Juli erwarten euch dann das Doom-ähnliche Mothergunship und der Zugfahrer-Simulator Train Sim World 2, mit denen ihr kostenfrei eure Spielesammlung aufstocken könnt. Welche Spiele in der darauffolgenden Woche verschenkt werden, ist leider noch nicht bekannt. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden!