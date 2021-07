Die Releases der KW 30 füllen das Sommerloch.

Dürre bei den Videospiel-Releases? Von wegen! In dieser Woche stehen gleich mehrere spannende Spiele vor der Tür, die euch in ganz verschiedene Szenarien entführen wollen.

Hell Let Loose | 27. Juli

PC

Seit gut zwei Jahren befindet sich Hell Let Loose im Early Access bei Steam und lässt Spieler in 50-gegen-50-Gefechten auf Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs antreten. Dabei setzen die Entwickler auf Authentizität, eine realistische Bewaffnung und Teamwork. Spieler sollen und müssen zusammenarbeiten, um verschiedene strategische Ziele einzunehmen.

Damit das auch halbwegs funktioniert, gibt es in Hell Let Loose Offiziere und Kommandanten, die entsprechende Befehle geben, die im besten Falle zum Sieg führen. Wer hingegen versucht, ganz alleine loszuziehen, dürfte schnell aufgeschmissen sein.

Der Shooter Hell Let Loose verspricht intensive und atmosphärische Multiplayer-Schlachten:

Mittlerweile sind die Entwickler mit Hell Let Loose so weit zufrieden, dass der Shooter für den Release bereit sein soll. Am 27. Juli folgt erst einmal die Umsetzung am PC. Portierungen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind angekündigt, aber noch nicht datiert.

Tribes of Midgard | 27. Juli

PC / PS5 / PS4

In Tribes of Midgard könnt ihr mit bis zu neun Freunden euren eigenen Wikinger-Stamm gründen und zu wahren Legenden werden. Dafür gilt es aber erst einmal euer Dorf auf Midgard vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren. Mithilfe von neuen Barrieren, Verteidungsanlagen und unzähligen Waffen nehmt ihr es mit den Angreifern auf.

Wenn mal keine Invasion ansteht, könnt ihr anschließend die Welt um das Dorf herum erkunden. In Höhlen warten neue Beute sowie legendären Bestien auf euch und ihr verbessert eure Fähigkeiten. Anschließend könnt ihr im Dorf mithilfe von verschiedenen Materalien neue Ausrüstung herstellen, die euch im Kampf gegen die Riesen besser beschützt.

Der Release von Tribes of Midgard findet für den PC und die PlayStation-Konsolen statt. Zeitgleich zur Veröffentlichung startet die erste Saison des Wikinger-Spiels, die unter anderem bereits neue Inhalte hinzufügt. Eine zweite Saison ist ebenfalls bereits in Planung.

Microsoft Flight Simulator | 27. Juli

Xbox Series X

"Über den Wolken" sangt einst Reinhard Mey und beschreibt damit nahezu perfekt den Microsoft Flight Simulator. In der komplexen Flugsimulation werdet nämlich ihr selbst zum Pilot eines Flugzeugs und dürft die gesamte Welt bereisen. Mehr Open World geht im Grunde gar nicht - über 37.000 Start- und Landemöglichkeiten, über zwei Millionen Dörfer und Städte und vieles mehr stehen parat, von euch überflogen zu werden.

Eine simple Aufgabe ist das aber nicht, denn der Flight Simulator verfügt über eine realistische Flugphysik und simuliert sogar dank ausführlicher Daten echtes Wetter inklusive Gewitterwolken oder schweren Stürmen.

Fliegen war digital nie schöner als im Microsoft Flight Simulator:

Nachdem der Microsoft Flight Simulator im letzten Jahr erfolgreich auf dem PC abgehoben ist, folgt nun der Release für die Xbox Series X/S. Auf beiden Next-Gen-Konsolen von Microsoft erreicht die Umsetzung 30 Bilder pro Sekunde.

NEO: The World Ends With You | 27. Juli

PS4 / Switch

13 Jahre ist es her, da hat Square Enix auf dem Nintendo DS das JRPG The World Ends With You veröffentlicht. Seitdem haben Fans auf einen Nachfolger gehofft und werden endlich belohnt. In NEO: The World Ends With You schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Rindo und erkundet eine stilisierte Form von Shibuya, einem der bekanntesten Stadtbezirke Tokios.

Zwischendurch gilt es immer wieder Kämpfe zu bestehen, um das Spiel der mysteriösen Reaper zu überleben. Was es damit genau auf sich hat, soll sich im Laufe der Geschichte klären und zahlreiche Geheimnisse werden sich lüften.

Zu Beginn findet der Release von NEO: The World Ends With You auf der PlayStation 4 und Nintendo Switch statt. Im Laufe des Jahres sollen aber auch noch PC-Spieler auf ihre Kosten kommen.

The Great Ace Attorney Chronicles | 27. Juli

PC / PS4 / Switch

Von Japan neu aufgelegt in die Welt: Mit The Great Ace Attorney Chronicles bringt Capcom zwei Adventures mit einem Schlag erstmals in westliche Gefilde. Das Paket umfasst The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, die es bislang nur in japanischer Sprache gegeben hat.

Darin erlebt ihr die Geschichte eines Vorfahren des bekannten digitalen Anwalts Phoenix Wright, der ebenfalls in die Rolle des Verteidigers schlüpft und vor Gericht für seine Mandanten kämpft. Dabei gilt es Beweise zu sammeln, Zeugen zu befragen, eure Fähigkeit als Anwalt unter Beweis zu stellen und vieles mehr. Hilfe erhaltet ihr durch den berühmten Detektiv Herlock Sholmes.

Für den Release in Europa und den USA erhält The Great Ace Attorney Chronicles erstmals eine englische Sprachausgabe. Auf deutsche Stimmen muss sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen verzichtet werden. Die Texte sind dafür komplett lokalisiert.

The Forgotten City | 28. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

The Forgotten City hat einst als Modifikation für The Elder Scrolls 5: Skyrim seinen Anfang genommen. Das Werk des Entwicklers Modern Storytellers war jedoch so beliebt, dass es nun ein eigenständiges Spiel wird. Aber worum geht es überhaupt?

In einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich kämpfen 26 Seelen verzweifelt um ihr Leben. Als Zeitreisender, der stolze 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du die letzten Stunden dieser Menschen immer wieder aufs Neue. Das Ziel? Geheimnisse erkunden und Entscheidungen treffen, um das Schicksal dieser 26 Personen in eine neue Richtung zu lenken. Dabei könnt ihr auch die Zeitschleife zu eurem Vorteil nutzen.

Als Mod hat es The Forgotten City nur für den PC gegeben. Mit dem Release der eigenständigen Version schafft es das Adventure nun auch auf die PlayStation- und Xbox-Konsolen der alten und neuen Generation.

The Ascent | 29. Juli

PC / Xbox One / Xbox Series X

In The Ascent trifft Cyberpunk-Szenario auf Action-Rollenspiel mit Twin-Stick-Shooter-Anleihen. Entweder alleine oder im Koop-Modus zieht ihr los und sorgt für jede Menge Action in der Arkologie, einer Metropole des mächtigen Konzerns Ascent Group. Eines Tages stellt dieser jedoch seinen Betrieb ein und das Überleben der Stadt steht vor einer unsicheren Zukunft.

Der perfekte Zeitpunkt, selbst das Schicksal in die Hand zu nehmen und herauszufinden, was genau passiert ist. Dafür greift ihr auf Waffen und Cyberimplantate zurück, schießt euch aus der Isoperspektive durch verschiedene Level, verbessert eure Rollenspielfähigkeiten und erkundet eine dystopische Welt.

Der Release von The Ascent findet auf dem PC und den Xbox-Konsolen statt. Neben einer klassischen Veröffentlichung erscheint das Action-Rollenspiel außerdem direkt im Xbox Game Pass für Konsolen und PC.

Eldest Souls | 29. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Um eines vorwegzunehmen: Eldest Souls hat weder was mit Elden Ring noch mit Dark Souls direkt zu tun. Das Indie-Spiel des Entwicklers Fallen Flag Studio verbirgt aber auch nicht die Inspiration für das Boss-Rush-Spiel. Wie in der Souls-Reihe von From Software kämpft ihr auch in Eldest Souls gegen übermächtige Bossgegner, bei denen unvorsichtige Spieler schnell den Tod finden.

Wer jedoch die Bosse besiegt, der erhält Zugriff auf übernatürliche Kräfte, die euch bei kommenden Begegnungen noch helfen werden. Zwischendurch erkundet ihr eine vergessene Zitadelle, trefft NPCs und nehmt verschiedene Quests an.

Eigentlich sollte der Release von Eldest Souls bereits 2019 stattfinden. Nach einigen Verschiebungen ist es nun aber soweit und nahezu sämtliche Plattformen werden bedient. Lediglich Google Stadia geht leer aus.

Die letzte Juli-Woche hat es noch einmal in sich: Ob nahezu fotorealistisches Fliegen, als digitaler Anwalt verschiedene Fälle klären oder ein neuer Multiplayer-Shooter. In den nächsten sieben Tagen gibt es viel Auswahl.