PS Plus: Sony leakt versehentlich Gratis-Spiele für August

Upps – Sony hat versehentlich die "PS Plus"-Spiele für August geleakt. Diese wären ursprünglich erst in zwei Tagen bekanntgegeben worden.

Viele Leaks sind mit Vorsicht zu genießen, da es sich meistens um Wunschträume oder Fehlinformationen handelt. Anders sieht es aus, wenn das Unternehmen selbst etwas leakt. Dank Sony wissen wir jetzt, welche "PS Plus"-Spiele uns im August für PS4 und PS5 erwarten.

PS Plus im August: Multiplayer-Schlachten, Tennis und Battle Royale

Normalerweise werden die "PS Plus"-Spiele immer am letzten Mittwoch des Monats bekanntgegeben, das wäre jetzt am 28. Juli der Fall gewesen. Allerdings kam Sony sich nun selbst zuvor und veröffentlichte versehentlich für einen gewissen Zeitraum die Gratis-Spiele auf seiner eigenen Homepage. Mittlerweile wurde der Fehler behoben, was das Internet allerdings nicht davon abgehalten hat, Screenshots zu machen (beispielsweise auf Imgur). Sollte sich Sony im letzten Moment nicht umentscheiden, erwarten "PS Plus"-Mitglieder diese Gratis-Spiele für PS4 und PS5 im August:

Hier könnt ihr euch den Trailer zur CoD-Variante des beliebten Pflanzen-Zombie-Chaos ansehen:

Das dritte Spiel wurde bereits kürzlich präsentiert. Dabei handelt es sich um das mystische "Battle Royale"-Spiel Hunter's Arena: Legends. Genauere Infos gibt es noch nicht, ihr werdet die Spiele aber höchstwahrscheinlich Anfang August herunterladen können. Wer schnell ist, kann übrigens noch die "PS Plus"-Spiele für Juli herunterladen.

Jagt die Dämonen, bevor sie euch jagen:

Witzige Multiplayer-Schlachten, schweißtreibende Tennis-Matches und spannende "Battle Royale"-Runden: Sollte sich Sony im letzten Moment nicht umentscheiden, hat der "PS Plus"-Monat einige coole Gratis-Spiele für PS4 und PS5 zu bieten.