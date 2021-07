Minecraft: Spieler trickst den Tod mit genialem Move aus

Ein blitzschneller Minecraft-Spieler schafft es den Tod auf geniale Weise auszutricksen. Bildquellen: Microsoft, Getty Images/izkes.

Im Survival-Modus von Minecraft kann der Tod einen ärgerlichen Verlust bedeuten. Kurz nicht aufgepasst und alle hart erarbeiteten Sachen sind weg. Einem Spieler droht genau dieses Schicksal, doch innerhalb kürzester Zeit wählt er einen genialen Trick, um die große Katastrophe abzuwenden.

Minecraft: Schlaf löst alle deine Probleme

Auch wenn die Optik von Minecraft oft darüber hinwegtäuschen mag, aber das Sandbox-Game ist ein knallhartes Survival-Game. Segnet eure Spielfigur das Zeitliche, ist euer ganzes Hab und Gut an eurem Todesort verteilt.

Ihr könnt es nur wiedererlangen, wenn ihr vom Spawnpunkt schnell zu der besagten Stelle eilt, um es einzusammeln. In den Untiefen mancher Minen gestaltet sich dieses Vorhaben nicht immer einfach. Auch fiese, verschlingende Lava kann eure Gegenstände zerstören.

So erging es auch fast dem Spieler Uraraka-Ochako, der auf Reddit einen drohenden Lava-Tod präsentiert, doch in letzter Sekunde eine rettende Lösung für sein fatales Problem findet. Doch seht selbst:

Reddit feiert seinen einfachen, doch ungewöhnlichen Trick

Statt wie üblich einen Wassereimer zu benutzen, um die Flammen zu löschen, bedient sich Uraraka-Ochako eines sehr ungewöhnlichen Tricks: Er platziert sein Bett und legt sich lichterloh zum Schlafen nieder.

Den Tod kann er damit zwar nicht wirklich umgehen, doch macht ihm sein kürzliches Ableben nichts aus. Denn das platzierte Bett und der erholsame Nachtschlaf führen dazu, dass sein Spawnpunkt genau an Ort und Stelle gesetzt wird.

Nachdem er sich gähnend aus dem Bett bequemt, kann er seine verlorenen Gegenstände einfach einsammeln.

Minecraft-Spieler auf Reddit feiern diesen blitzschnellen und genialen Einfall und applaudieren ihm zu diesem Move. Zwar sind ein paar Gegenstände – wie eine Angelrute oder eine Spitzhacke – der Lava zum Opfer gefallen, doch das meiste konnte mit dem Schlaf-Trick gerettet werden.

Vor allen Dingen das blitzschnelle Schalten von Uraraka-Ochako wird mit ganzen 28.000 Upvotes auf Reddit belohnt. Die Spieler legen ihm aber auch nahe, das nächste Mal einen Wassereimer bereit zu halten. Man hat schließlich nicht immer sein ganzes Bett parat.

Trotz seiner zehn Jahre gibt es immer noch Features, die Minecraft unbedingt braucht:

Was sagt ihr zu der glorreichen Rettung durch den Schlaf? Habt ihr diesen Move auch schon in Minecraft durchgezogen? Und kennt ihr noch andere geniale Tricks, um dem Tod zu entgehen?