Pokémon-Glitch zieht Hosen aus – Internet ist verstört

Wolltet ihr schon immer mal sehen, wie das Pokémon Machomei nackt aussieht? Jetzt könnt ihr es!

In einem neuen Pokémon-Spiel ziehen die Taschenmonster blank. Ein unvorteilhafter Glitch sorgt dafür, dass ein Spieler seinen treuen Begleiter in einem ganz neuen Licht sehen kann.

Ein Pokémon lässt in neuem Spiel die Hüllen fallen

Während die meisten Pokémon süße kleine Tierchen sind, wirken einige von ihnen eher wie humanoide Aliens oder sogar Menschen. Bei dem musklösen Machomei sieht es sogar ganz so aus, als müsste das Monster eine Hose tragen, um an Trainerkämpfen in der Öffentlichkeit teilnehmen zu dürfen.

Ein Glitch im neu erschienenen Pokémon Unite zeigt jetzt das dunkle Geheimnis des Kampf-Pokémons. Auf dem Bild des Twitter-Users hukuro_unagi ist schließlich eindeutig zu sehen, dass Machomei eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Ken-Puppe aufweist. Allerdings hat es vielleicht auch ganz andere Probleme, da sein Kopf und zwei seiner vier Arme völlig verdreht wurden. Auch der Trainer hat offensichtlich schon bessere Tage gesehen.

Machomei ist eigentlich immer nackt

Der Glitch scheint das Pokémon-MOBA häufiger zu befallen. In den Kommentaren des Tweets teilen andere Spieler ihre eigenen Erlebnisse mit zu spät ladenden Texturen. Auch Relaxo wird in dem Tweet von 1NSh_1112 zu einem großen lila Teddybären.

Wer das nackte Machomei verstörend findet, sollte jedoch nicht vergessen, dass das Pokémon offiziell noch nie Hosen getragen hat. Auch wenn es so aussieht, als würde es seine privaten Teile bedecken, ist das in Wahrheit nur ein Teil seiner Haut. Abseits witziger Glichtes haben Fans leider auch echte Probleme mit Pokémon Unite. So wurden nach dem Release Vorwürfe laut, dass das MOBA Pay-to-Win-Mechaniken einsetzt.

Obwohl das Pokémon Machomei immer nackt kämpft, sorgt ein Glitch in Pokémon Unite jetzt dafür, dass auch seine falsche Hose verschwindet. Was ist der witzigste Glitch, den ihr jemals gesehen habt?