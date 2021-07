Breath of the Wild in Minecraft? Fan macht Zelda-Traum wahr

Da staunt selbst Link nicht schlecht: Beeindruckende BotW-Karte hält Einzug in Minecraft. Bildquelle: Nintendo.

Minecraft ist schon oft das Zuhause verschiedener Videospielplätze gewesen. Ein Fan hat sich dieses Mal Hyrule aus Breath of the Wild vorgeknöpft, um es im Survival-Spiel Wirklichkeit werden zu lassen. Damit dürfte er die kühnsten Träume der Zelda-Fans wahr werden lassen.

Zelda trifft auf Minecraft

Die Karte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist schon ein gigantisches Stück. Das hält einen ambitionierten Minecraft-Spieler nicht davon ab, die Welt des Nintendo-Hits in einem großen Bauprojekt in die Ebenen des Survival-Spiels zu befördern.

Gebaut wird die riesige Survival-Karte von Dinaeh, der seinen Fortschritt mit allen auf Reddit teilt. In einer Übersichtskarte könnt ihr sehen, dass das Original wirklich gut getroffen ist. Zum Erstellen der Map benutzt Dinaeh das WorldPainter-Tool in einem Maßstab von 1:2.

Zu seinen neusten Fertigstellungen zählt die winterliche Hebra-Region, wie ihr in folgendem Post sehen könnt:

Gestartet hat er sein Projekt mit der Gerudo-Hochebene, welche er ebenfalls in einem Post auf Reddit teilt:

Im Thread bittet ihn ein User darum, doch einfach die ganze Karte zu bauen. Eine Herausforderung, die Dinaeh gerne annimmt.

Durchquert Hyrule im Survival-Game

Sobald die Map von Breath of the Wild fertig ist, plant Dinaeh die Welt als Download für alle Minecraft-Spieler freizugeben. Bis dahin sollen noch Schreine, Ruinen und Ställe entstehen, die auf Interessierte warten.

Dafür sucht der Ersteller aktuell noch Bauer, die dieses Vorhaben mit ihm verwirklichen. Im Thread auf Reddit bringen sich auch immer wieder Spieler mit guten Ideen ein, um das Zelda-Erlebnis noch zu verbessern.

Simply_Orange schlägt zum Beispiel vor, dass die Schreine Portale enthalten könnten, die dann in den Nether führen.

Habt ihr das Original schon auf der Switch gespielt? Schaut euch Breath of the Wild einfach auf Amazon an:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch]

Wollt ihr nicht nur die Welt von Breath of the Wild bestaunen, sondern euer eigenes Zelda-Abenteuer in Minecraft erleben, dann könnt ihr das ebenso tun. Es existiert eine Singleplayer-Mod, die das Gameplay aus Breath of the Wild in das Sandbox-Game bringt. Eine ausführliche Anleitung dazu, wie das funktioniert, findet ihr im Youtube-Video des Erstellers.

Doch Hyrule ist nicht die erste Welt, die in Minecraft Einzug hält. Von Skyrim bis Hogwarts – diese Bilderstrecke zeigt beeindruckende Bauwerke:

Was sagt ihr zur "Breath of the Wild"-Karte in Minecraft? Würdet ihr sie euch herunterladen? Und habt ihr die Zelda-Mod schon ausprobiert? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare auf Facebook.