Beeindruckender RPG-Shooter: PC-Spieler können heute losstarten

Stalker-Fans wird es freuen: Ein interessanter RPG-Shooter ist nun endlich erschienen.

Viele Fans werden dieses Spiel vermutlich gar nicht auf dem Schirm haben: Seit geraumer Zeit arbeitet der "Get Even"-Entwickler an einem RPG-Shooter in einer Stalker-artigen Welt. Nun ist Chernobylite endlich erschienen.

Chernobylite ist da: Basenbau, Open World, Survival

Survival, Shooter, Chernobyl – mit diesen Merkmalen entwickelte sich Stalker damals zu einem großen Shooter-Meisterwerk. Während Original-Entwickler GSC Game World zurzeit an Stalker 2 arbeitet und dessen Release noch etwas auf sich warten lässt, sollten sich Genre-Fans eine bestimmte Alternative unbedingt ansehen: Chernobylite, das neue Spiel von Entwickler The Farm 51, der sich schon im Jahr 2017 mit dem Brainfuck-Shooter Get Even einen Namen machte.

In Chernobylite müsst ihr als Ex-Physiker das Verschwinden eurer Geliebten auflösen und dabei die Geheimnisse eines mysteriösen Atomkraftwerkes ergründen, während euch dabei immer wieder Soldaten und Anomalien zusetzen. Nach einer zweijährigen "Early Access"-Phase auf dem PC ist Chernobylite nun endlich erschienen. Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Schießt, ergründet, überlebt!

Chernobylite soll in Sachen Gameplay interessante Features wie Basenbau, "Open World"-Einsätze und Survival-Kämpfe bieten. Neben der realen Welt sollt ihr auch immer wieder in eine übernatürliche Welt reisen, um von dort aus das Story-Geschehen zu beeinflussen.

Chernobylite erscheint heute, den 28. Juli, für PC und soll am 7. September auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

Falls ihr nach einer guten Alternative sucht, um die Wartezeit auf den Konsolen-Release zu überbrücken, solltet ihr euch vielleicht das atmosphärisch ähnliche Metro Redux anschauen:

Metro Redux [PlayStation 4]

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Der neue Trailer zu Chernobylite ist ein wahres Fest für alle Shooter- und Mystery-Fans. Während PC-Spieler ab heute loslegen können, müssen sich Konsolenspieler noch etwas gedulden. Es bleibt abzuwarten, wie gut das Spiel an sein großes Vorbild herankommen wird.